La conductora peruana buscó pruebas a su favor

A continuación, se observa a la presentadora de programas como Laura en América, Laura sin censura y Que pase Laura, en la sala principal de La Casa de los Famosos platicar con la influencer Brenda Zambrano, a quien le dijo que no le gusta que los demás escuchen sus conversaciones.

“Que yo soy una mentirosa porque dije que como me habían sacado primero era la más votada, pero les dije que yo estaba hablando coherentemente y me imagino, que si había una votación… y que me habían sacado porque tenían miedo a que me diera un infarto (recordando lo que le dijo Niurka)”. En ese momento, Laura le preguntó a El Potro Caballero dónde estaban Osvaldo Ríos y Toni Costa”.