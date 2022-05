La segunda temporada de La Casa de los Famosos ha ventilado algunos secretos de varios famosos

Lupillo Rivera no quiso hablar sobre todo lo que dijo Mayeli Alonso en su permanencia en este reality show

La empresaria fue la primera expulsada

¿Le da la razón? En su reciente visita a Monterrey, Nuevo León, en México, donde ofreció un concierto como parte del Cumbia Machine Tour, el cantante Lupillo Rivera no quiso hablar sobre todo lo que dijo su exesposa, Mayeli Alonso, en su permanencia en La Casa de Los Famosos.

Cabe destacar que en la semana que la empresaria musical formó parte de este reality show de Telemundo no dudó en compartir, con algunos de sus compañeros, varias indiscreciones de El Toro del Corrido, como la relación que tuvo con Belinda hasta el anillo de compromiso que le obsequió a la primera expulsada de LCDLF.

¿Es verdad todo lo que dijo Mayeli Alonso de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos?

De acuerdo con información de Agencia Reforma, Mayeli Alonso contó que, después de que se divorciaran ella y Lupillo Rivera, el cantante ‘corrió’ con Belinda y se hizo un tatuaje en su cara, que terminó borrando, el cual causó mucha controversia: “Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”.

Y respecto al anillo de compromiso que le entregó el padre de sus hijos, confesó: “Yo, por ejemplo, tengo tres anillos de compromiso. Con el de en medio (refiriéndose, se dice, al que le dio el también cantante Jesús Mendoza), ya me mandé a hacer una gargantilla, el que me dio mi ex esposo, yo lo tengo guardadito. Le dije a mi hija: ‘mira, este en una emergencia lo vendes, ese sí vale, y te compras una casa'”.