Tras esto, tanto Gabriel Soto como la actriz rusa, Irina Baeva no se quisieron quedar callados, e interpusieron una demanda a finales del 2020 en contra de Laura Bozzo por difamación, amenazas, acoso y discriminación en su contra, misma que ya se resolvió, arrojando a Laura Bozzo como la culpable.

Con anterioridad, Gabriel Soto e Irina Baeva hablaron de esta situación y sacaron a relucir que nadie del equipo de Laura se presentó: “Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó, entonces la demanda procede. Ya se marcó la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegó hasta allá, entonces ya está ganado el caso”.

Irina Baeva por su parte, también afirmó que al juzgado no se presentó nadie en representación de Lura Bozzo, provocando que a partir de ahí se diera la sentencia definitiva: “No se presentaron sus abogados, no se presentaron ni siquiera al pliego de oposiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

Por su parte, Gabriel Soto señaló que no hacía esto para hacer más grandes sus conflictos legales, sino para marcar un limite de lo que se suele decir de ellos a través de cámaras, afirmando que, a pesar de que en México existe la libertad de expresión se debe de marcar una pauta sobre el cómo se debe de referir a terceras personas…

Por su parte, Irina Baeva afirma que estas situaciones deben de dejar de pasar: “(…) Todos somos adultos, y cada quien es responsable de sus decisiones y consecuencias. Esto debe de dejar de pasar conmigo y otros, porque si no después todo el mundo tendrá derecho de opinar sin que se tengan consecuencias”.

“Como yo lo dije siempre, el objetico es precisamente marcar un procedente de que no se puede denigrar de esa forma, no pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, contra nosotros en este caso, y en televisión internacional, denigrando nuestra reputación y dignidad (…) Se marcó ya el precedente para que exista un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar, siempre hay un limite en la libertad de expresión”.

Vaya que las cosas no pintan nada bien para Laura Bozzo y es que tras ser denunciada en el SAT por defraudación fiscal por un monto de más de 12 millones de pesos, ahora se da a conocer a través de su abogado Diego Díaz, que la conductora de 70 años sufre una fuerte enfermedad, la cual podría agravarse si se encuentra tras las rejas.

Dejando en claro que si Bozzo no se ha presentado ante las autoridades es porque carece de garantías legales pertinentes: “Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que más se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”.

“La razón por la que no se ha presentado en un juzgado, y quiero ser muy claro, es porque ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave mismo que se le enseñó al juzgador, dos, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado”.

Durante su entrevista para el programa, el abogado de Laura Bozzo, Diego Díaz informó otra de las razones por la cuales la conductora peruana no se ha presentado ante el juzgado es porque actualmente ella padece una enfermedad, la cual podría agravarse aún más si llega a estar en la cárcel:

“La condenaron a la muerte” afirma su abogado

Tras esto, el abogado de la conductora peruana Laura Bozzo, comentó que el juzgador decidió ignorar esta enfermedad, y ‘sentenciar a muerte’ a la abogada: “El juzgador decidió ignorar los problemas de salud de Laura Bozzo y condenarla a muerte a una sentencia anticipada”, sentenció Diego Díaz.

El abogado informó que una persona de 70 años y con estas enfermedades no debe de estar tras las rejas cuando su caso se está dictaminando: “El tratamiento o el sistema de salud de las personas en México y más aún en la Almoloya, pues claramente no es el óptimo para tener a una persona que además tiene 70 años por lo cual no debe de estar tras las rejas por lo menos hasta que se resuelva”.