Yalitza se mostró tan sencilla como al principio de su carrera La afamada actriz mexicana Yalitza Aparicio nunca había hablado sobre la fortuna que ha realizado en estos años después de haber estado en la película Roma y haber sido nominada al Oscar. Pero por primera vez, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca respondió a los cuestionamientos de su fortuna en su nuevo video titulado Reaccionando a cosas que dicen de mí en internet, publicado en su canal de YouTube. Ella reaccionó a las cosas más raras que la gente ha dicho de ella, como el rumor que surgió sobre si contrataba dobles para escapar de la prensa, qué piensa su papá sobre su trabajo en cine y demás cuestiones que se han hecho virales en redes sociales; por esa razón es que decidió hacer este video, intentando contestar lo más que se pudiera. Yalitza Aparicio fortuna: Un nuevo video en YouTube La actriz y ahora youtuber se subió a las tendencias de esta plataforma y decidió hacer un video, donde reaccionó a las cosas que más dicen de ella en Internet. En esta nueva emisión, la actriz nominada al Oscar por la película Roma habló sobre las cosas más raras que aparecen en el Internet y que por fin, contestó en ese video. En el video, la joven comenzó a hablar sobre que se encontraba en un lugar muy especial para ella y que disfrutaba estar mucho en ese sitio. La mexicana empezó respondiendo si alguna vez había contratado a algún doble para escapar de los medios que la han perseguido, a lo que ella contestó que nunca haría eso, pero le gustaría.

Yalitza Aparicio fortuna: ¿Tiene 3 millones en su cuenta? En el video surgió la pregunta sobre si era verdad que ella tiene en su cuenta de banco la cantidad de tres millones de dólares, a lo que la actriz se mostró sorprendida y empezó a reírse por las dudas que las personas tienen en Internet, mencionando que nunca había tenido conocimiento sobre esa cantidad de dinero. "¿En dónde? ¿Dónde está esa cuenta? ¡No!", dijo la actriz, en el video que compartió en redes sociales, mencionando que ella no sabía dónde se encontraba esa cuenta de banco y que no tenía esa cantidad de dinero a su disposición, aclarando lo que pasaba con sus ingresos, que se han generado a través de los distintos empleos en los que ha trabajado.

Yalitza Aparicio fortuna: Su dinero se va a donaciones Según mencionó la actriz, todo el dinero que ha generado en estos últimos años se va hacia las fundaciones donde participa. Además, la mexicana aclaró que ella prefiere donar sus ingresos o ayudar en algún proyecto donde ese efectivo sea necesario, por lo que no cree que tenga esa cantidad de dinero en su cuenta. "Lo que tengo es que casi todo o la mayoría de las actividades que realizo se van a fundaciones, se donan en algo o se ayudan en otras cosas, entonces, pues no creo haber llegado ya a eso", mencionó Yalitza en este nuevo video que subió a la plataforma de YouTube, donde interactúa con sus seguidores.

Yalitza Aparicio fortuna: ¿Tiene un carro nuevo o casa nueva? Otra de las preguntas que se generaron en el video fue sobre si era cierto o no, que ella tenía un nuevo carro o casa, a lo que explicó que son las noticias más comunes que ve de ella en Internet. Eso sumándole que también ha visto que a cada rato ve que está embarazada, si tiene un nuevo novio o se va a casar, lo cual ya le da risa. "Recientemente me mandaron una captura donde decía 'el carro de Yalitza Aparicio' y yo: '¡Oh! y no me lo han entregado. Lo mismo pasa que tengo una casa, pero pues nada, no veo las llaves, verdad. No sé cuándo me van a entregar esa casa", comentó la actriz a través del video que posteó en YouTube, contestando las últimas dudas que se han generado.

Yalitza Aparicio fortuna: "Es cierto" Una de las seguidoras de Yalitza comentó a través de la caja de comentarios en el video, que la cuestión de las becas que ella apoya es cierto. La joven explicó que ella asistió a una conferencia en la ciudad de Guadalajara, donde la actriz era la invitada y mencionó que apoyaría en becas para jóvenes indígenas que estudiaran en escuelas privadas. "Lo que comenta de las actividades que realiza es completamente CIERTO! En mi ciudad (Guadalajara) hay unas becas para jóvenes que estudian prepa y universidad (de paga o privadas) y Yali en 2019 fue invitada a darnos una conferencia (es un amor de persona!) y ahí anunció que se iba a sumar para dar becas a jóvenes de origen indígena que residieran en toda la ZMG.", se lee en los comentarios del video.

“¿Cuál es el problema?” Otros comentarios se centraron en la pregunta sobre si gana o no, esas cantidades de dinero. En ellos se menciona que si ella tiene dinero es porque se lo ha ganado con su trabajo, por lo qué no veían lo ‘extraordinario’ sobre el efectivo que tiene en su cuenta de banco y que no debería impresionar a las personas. “Si lo tiene es porque se lo ganó con su trabajo, ¿Cuál es el problema?”, se menciona en uno de los comentarios del video, donde algunas personas se muestran molestas, por el hecho de que juzguen a la actriz por el dinero que ha generado por los trabajos en los que ha participado en estos últimos años.

“A un hombre no le cuestionarían esto” Otras personas señalaron, que si Yalitza fuera un hombre, los demás no le preguntarían sobre sus ganancias. En el comentario, se destacó que si ella gana o no dinero, es por su trabajo y el talento que tiene; por esa razón, no debería importarles a los demás sobre las ganancias que ha generado en los años que ha estado en los medios de espectáculos. “¿Porqué tiene que responder a eso? Si tiene, lo ha ganado por su talento, su trabajo… ¿Qué les importa? Seguro a un hombre no le cuestionan cuanto dinero tiene… Saludos a Yalitza”, señaló uno de los internautas, en el video que publicó la actriz a través de su plataforma de YouTube y donde interactúa con sus fanáticos.

“Mejor cuida tu lanita” Y no faltó quien dudara de las acciones de la actriz. Hubo un seguidor que comentó que esperaba que ella sí estuviera trabajando en las fundaciones y dando el dinero para pagarlo, pero no para evadir los impuestos que se generan por los gastos que hacen. Por esa razón, le dan como consejos que cuide el dinero que genera. “Jeje, si se va a fundaciones genial, pero si la explotan para evadir impuestos, nena, mejor cuida tu lanita”, le comentaron a Yalitza, dando un buen consejo sobre el dinero que ha hecho y que ella lo ha dado en fundaciones, algunas becas para jóvenes y por supuesto, en proyectos donde puede ayudar a los más necesitados.

“Nadie tiene que criticarla” Mencionaron en las redes sociales, que las personas no deberían criticar a la actriz por el dinero que tiene o si decide hablar sobre los medios que se han generado a partir del sin fin de trabajos que han organizado en redes sociales, por esa razón no deberían juzgarla como lo hace, puesto que las críticas siempre han rondado a la mexicana. “Se supone que lo que uno trabaja es de uno porque uno lo trabajo y nadie tiene que criticarle, la felicitó por todos sus logros, cuídate mucho.”, comentó un internauta en redes sociales, mencionando que si la joven tiene dinero, es por su esfuerzo y los demás no deberían criticarla por lo que ha logrado.

“Envidiosos” Hubo quién juzgó esas preguntas cómo incómodas e incluso llegaron a mencionar que todo se trata de personas envidiosas, que no saben que pensar de la actriz y que desean investigar de su vida; por esa razón, ella mencionó que no importa cuánto dinero llegó a tener la actriz, mucho menos, si los demás deben saber si es o no, cierto. “Cómo han jodido con esta chica, que importa cuánto tiene y lo más importante, ¿Por qué tienen que saber los envidiosos?”, se mencionó en la plataforma, donde las dudas surgieron en cuestión de su ‘cuantiosa fortuna’, duda que se olvidó cuando la joven contestó en dicho video sobre las cosas que han mencionado de ella en internet.