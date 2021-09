“Sí hay, sí hay distanciamiento, no voy a decir que estamos unidos como debemos estar. Hay tristeza , hay dolor por todo lo que ha pasado con Juan, con Lupillo, y todo eso”, mencionó Pedro Rivera Jr, quien no podía ocultar su incomodidad.

“He actuado erróneamente”, asegura el pastor

Aunque para muchos, él no tiene “vela en el entierro”, el pastor Pedro Rivera Jr asegura que en este conflicto entre sus hermanos y sobrinos no ha actuado de la forma correcta: “No me he acercado a ellos para preguntarles cómo están”.

Hace apenas unos meses, el hermano mayor de Jenni Rivera, quien estuvo acompañando a su madre mientras sus hermanos acudieron al lugar donde el avión de La Diva de la Banda se había estrellado, había dicho que la dinastía Rivera “le caía gorda”.