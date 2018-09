A pocas semanas de haber dado a luz a su tercera hija, Amelia Vega aprovechó el poco tiempo libre del que dispone para consentirse en la peluquería y hacerse una manicura.

Sin embargo, lo que esperaba fuera un momento placentero se convirtió en un trago amargo, pues el resultado no cumplió con sus expectativos y, además, vivió un incómodo momento por culpa de la joven que la atendió.

“Una muchacha que me pasó un mensaje por error, se lo estaba mandando a un amiga pero me lo mandó a mí y no se dio cuenta, y estaba poniendo que por qué yo era una tacaña, qué por qué yo no pagaba por un manicure. ¿Pero ustedes entienden por qué yo me hago a veces mis cosas yo? Yo soy de la gente que entiende que si ustedes hacen algo por un trabajo dese el gusto de hacerlo bien, que la gente le pague sintiéndose bien por su trabajo, pero yo detesto dar mi dinero para que me hagan una cosa peor de la que me hago yo”, contó a través de sus historias de Instagram, luego de mostrar una foto de cómo quedaron sus uñas.

De inmediato muchas mujeres en redes se mostraron de acuerdo con la queja de la ex Miss Universo y compartieron su solidaridad: “Si fue un mal trabajo, hay que saber hacer las cosas bien”; “ella tiene razón en lo que dice, a veces hasta pagas por la peluquería y sales incómoda porque no te gustó cómo te dejaron”; “es cierto lo que dices, a veces es mejor hacerlo uno”, comentaron.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de Ana Patricia recibe crueles críticas, en su primer día de escuela

No obstante, para otras, Amelia Vega exageró lo sucedido y dejaron caer sus críticas: “creo que ella se pasó”; “están haciendo un drama porque a la niña no le arreglaron las uñas bien”; “tiene cara de tacaña”, cuestionaron.