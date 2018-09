Con una sonrisa incierta hoy mi pequeña comenzó una nueva etapa en su vida 🎒quería guardarme esta imagen para mi pero como no compartirlo con todos ustedes que han visto crecer a mi Giulietta ❤️ sé que como yo hay muchos papas que vivieron el primer día de escuela de sus hijos con muchos sentimientos encontrados, me gustaría leer sus experiencias y que de esta forma nos identifiquemos porque sé que somos muchos los que lloran cada vez que sienten que sus hijos crecen a la velocidad de la luz 😢 La buena noticia para Giulietta y quizá más para mí es que entro a la escuela en un viernes y que el próximo lunes es feriado 😆

