La presentadora de Un Nuevo Día, Adamari López, vuelve a ser protagonista de la polémica debido a una publicación en instagram.

La cordialidad y afecto en el set del programa matutino es bastante conocida por todos, y el canal se asegura de que la diversión detrás de cámaras siempre se de a conocer.

Durante una de estas publicaciones se dejó ver un video en el que el James Tahan, el chef del programa, abraza a Adamari de una forma muy cariñosa acompañados por la frase: “El amooor está en el estudio de #UnNuevoDia“.

La publicación tiene más de 30,000 reproducciones y ha sido comentada más de 70 comentarios.

Como era de esperarse, el tierno abrazo generó todo tipo de reacciones de los fanáticos del programa, pero muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la muestra de afecto. “Simplemente no se mira bien, tienes que pensar en tu esposo el también tiene a su lado muchas chicas bonitas”, “Ella es muy Melosa con las demás personas y no se ve bien”, “Compañerismo excesivo será ya no hay respeto”, “Que enana que le gusta que la manoseen ; deberías tener un poquito más respeto a su trabajo y los televidentes”.

Muchos otros dejaron claro que todo parecía más un acto publicitario más que una muestra de afecto real, como: “Pero que empeño en reflejar que entre ellos pasa algo… cuál amor? Ellos son amigos”, “No sufran tanto, eso es pura publicidad” y “Esta gente hablando lo que no es es pura publicidad ella ama su esposo”.

Y no faltaron aquellos que demuestran su cariño por la presentadora puertorriqueña: “Me encanta ese compañerismo de Ada y James se mira se llevan muy bien!”, “Mi saludo a este par de loquitos que me hacen reír con su ocurrencias, especialmente al señor Vannucci, todo un personaje”, “Esto es amor de amigos, uno se lleva mejor con un buen amigo, que con una amiga, mis amigos de corazón son hombres y a ningunos me los he co… y me tienen mucho respeto, y tratan con mi esposo”, “Esos dos son como pan y mantequilla !! Jajajaja eso no tiene nada malo !! Eso es amistad !!”.

Pero el drama no es extraño para Adamari, sobre todo con lo afectuosa que es con sus compañeros de trabajo, ya esta semana salió en un corto video “celando” a Angelito de sus otras compañeras.

Recordemos que Adamari causó revuelo esta semana debido a sus elecciones de vestuario al mostrar en su cuenta de Instagram unos nuevos jeans levantacola que le envió la compañía Maripily Jeans, y una foto familiar en la que su elección para ir a la iglesia pareció demasiado ligera y poco elegante para muchos de sus seguidores.