Esta mañana la exMiss Universo Amelia Vega dio a conocer que espera a su tercer bebé con una tierna foto a través de su cuenta de Instagram, pero que Clarissa Molina no pudo ver.

Y es que según denunció la misma Clarissa, al parecer Amelia la tiene bloqueada en esa red social.



“Yo me di cuenta ahora, mira me tiene bloqueada, no puedo ver nada, no entiendo, pero Amelia mira si estás mirando El Gordo y la Flaca, si alguien llega a mirar esto, díganle que me desbloquee, yo no le voy hacer un daño”, dijo la conductora en un video publicado en el Instagram del programa de Univisión.

Clarissa justificó la acción de Amelia, al decir que “quizás sea otra persona quien le maneja la cuenta, también puede pasar eh, quién sabe, tal vez no fue ella, ella no tiene por qué”.



Pero las reacciones no se hicieron esperar: “Te bloquean por chismocita”, “es claramente que no le cae”, “si te bloquearon es por algo, no te quiere en su Instagram”, comentaron usuarios en el video.

“Señores cada quien en sus redes, si la chica no la quiere ver a la Clarissa es porque no le importa lo que ella hace… así que dejen a Amelia Vega tranquila”, pidió otro seguidor de El Gordo y la Flaca.



Mientras que otro usuario le pidió a Clarisa: “No te pongas sarcástica como los demás de ese programa por favor, ustedes abusan con la vida de los pobres artistas, está bien que es un programa y de eso se trata, pero hasta un límite. ¿Por qué no hablan del divorcio de @liliestefan? Ah claro, allí sí respetan”.

Y unos más salieron en defensa de la exNuestra Belleza Latina: “Tú eres mejor, no te preocupes, solo es envidia, tú eres 100% dominicana”, “Clarissa tiene más seguidores que ella, si yo fuera Clarissa me daba igual”.

Cabe recordar que, Amelia Vega fue elegida Miss Universo en el año 2003, mientras que Clarissa Molina fue una de las favoritas del certamen realizado en el 2015.