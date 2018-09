Adamari López y Toni Costa tienen más de 7 años juntos y, aunque su relación es una de las más consolidadas y amorosas del mundo del espectáculo, hasta ahora los famosos no han querido pisar el altar.

Pese a que la conductora no había profundizado mucho en las razones detrás de esa decisión, este viernes, en ‘Un Nuevo Día’, decidió abrir su corazón y sincerarse al respecto:

“Toni me pidió matrimonio hace 4 o 5 años atrás y soy yo la que no he querido dar el paso. Quizás un poco por miedo, como me divorcié anteriormente, a que no me vuelva a pasar lo mismo”, confesó en medio de una charla que tuvieron junto a una experta en relaciones de pareja.

“Siempre lo que le dijo a él es que yo quiero que nos comprometamos todos los días a trabajar por la relación, a querernos más, sin depender del papel”, aseguró la puertorriqueña, quien hace unas semanas mostró el anillo ‘de compromiso’ que le regaló Costa.

Aunque no haya ningún papel de por medio, la actriz aseguró que sí desea pasar el resto de su vida junto al padre de su hija: “Yo quiero estar con Toni el resto de mi vida. Es el padre de mi hija, me encantaría que pudiéramos tener más hijos, no me veo en otra relación pero por alguna razón, más que él, soy yo la que no ha querido dar el paso”.

Recordemos que Adamari estuvo casada con Luis Fonsi desde 2006 hasta noviembre de 2009, cuando anunciaron su separación. Pero no fue sino hasta 2011 cuando la conductora comenzó su noviazgo con el bailarín, con quien ha permanecido desde entonces y cuyo fruto es Alaïa, la hija de ambos.

Adamari López se muestra más guapa y confiada que nunca

Desde hace años, Adamari López ha tenido que resistir las inclementes críticas y presiones debido a su peso. Sin embargo, la conductora de ‘Un Nuevo Día’ se ha convertido en un ejemplo de esfuerzo y constancia, cuyos resultados ahora están a la vista de todos.

