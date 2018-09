Adamari López recientemente visitó al dentista sin imaginar que sería duramente criticada en las redes sociales por su relajada manera de vestir.

La presentadora de Un Nuevo Día acudió con el doctor Beauchamp para cambiar un empaste dental y quedó encantada con el nuevo láser dental el cual permite realizar diversas intervenciones sin siquiera aplicar anestesia mediante una inyección.

El doctor Beauchamp explicó a la conductora: “Este es el nuevo láser dental que me permite trabajar tu diente sin inyecciones y sin tocar tu diente con el as de luz que sale…. que es el láser, ni siquiera toca el diente, elimino la parte enferma del diente y te pongo tus partes nuevas sin dolor y sin inyecciones”.

El especialista de la salud bucal agregó: “Esto (el láser) hace un sin número de cosas Adamari, se puede modificar dientes, inclusive un montón de procedimientos cosméticos alrededor de la boca”.

Una sorprendida Adamari cuestionó al doctor: “¿O sea que me puedo poner bótox sin tener que inyectarme bótox?, Ave María pues vengo por el empaste y después vengo para el bótox sin bótox”.

“Tiene pésimo gusto para vestir, siempre”

Pero lo que generó las críticas hacía la puertorriqueña no fue su interés por aplicarse bótox, sino su holgado vestido rojo que si bien no es el más elegante, se ve que la pareja de Toni Costa está muy cómoda con él.

Entre los comentarios se lee: “Necesita ayuda para asesoría de vestuario”, “nos gustaría tanto que visitaras una buena modista”, “hay que saber vestirse”, “te pareces a Chicola en ese video”, “ese traje no va con ella”, “tan fea vestida”, “tiene pésimo gusto para vestir siempre”, “Adamari ese vestido está horroroso”, “que fea te ves con tu vestido”, “eres muy bonita para qué te vistes así”, “le prestó su vestido La Chilindrina, no hay duda”, “mal vestida”, “esos vestido no te favorecen”, “nunca le atina con su vestuario”, “ese vestido no te va”, “el vestuario está fatal Ada no te favorece”.

