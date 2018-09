James Tahhan, mejor conocido como Chef James del programa Un Nuevo Día a causado gran polémica tras una reciente fotografía en la que se le aprecia muy afectivo con su compañera Adamari López.

La publicación con la cual el matutino intentó hacer un divertido post de inicio de semana fue titulada como: “Chicos pongan cara de lunes”.

En la imagen compartida desde la cuenta de Instagram del programa de Telemundo, se aprecia al cocinero en compañía de sus colegas Erika Csiszer y Adamari López, pero la controversia con esta última se desató porque James posó su mano derecha sobre su cadera de Adamari a la cual pareció no importarle demasiado.

Fue solo cuestión de tiempo para que los usuarios notaran la inusual posición en la que descansaba la mano de James: “Ponga la cara y la mano del chef”, “la mano también la puso”, “siempre quiere llamar la atención, tentando a Adamaris”, “esa manita se pasa del límite”, “que mano larga este James”.

Inclusive algunos seguidores de la cuenta insinuaron que Adamari López debería de marcarle un límite a su compañero por respeto a su relación con el bailarín Toni Costa y su pequeña hija Alaïa.

“Bien se dice que el hombre llega, hasta donde la mujer quiere”

Entre los comentarios se lee: “Qué onda con la mano! A esa Adamari le encanta el ‘pedo’…”, “¿Y esa mano ? Como que no debería de estar ahí, por respeto a su esposo y a su hija”, “no tiene nada de respeto a su pareja sea como sea debe respetar porque eso habla mal de ella que la anden manoseando no se respeta ni a ella misma menos a los demás”, “siempre busca la manera de manosear a Adamari y al parecer a ella no le molesta en lo absoluto”, “bien se dice que el hombre llega, hasta donde la mujer quiere”.

Más de uno de los comentarios se planteó cómo reaccionaría la originaria de Puerto Rico si los papeles fueran invertidos.

Los seguidores escribieron: “Esa mano árbitro ese chef James se pasa, no ves que Adamari ya tiene su pareja tú no andes ahí de agarrón y buscón que mal, qué pensaría ella si el que se dejara toquetear fuera Toni”, “a ver si un día @tonicosta4 se entera o le hace lo mismo ¿Qué sentirá ella?”, “¿Qué opinará Toni de esto? Que solo ese viejo se la pasa manoseando a su esposa ay no que mal”.

