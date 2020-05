El cantante da una sorpresa a sus fans

Larry Hernández da la noticia que todos esperaban

El esposo de Kenia Ontiveros está grabando disco de corridos

“Y arriba los marihuanos”. El cantante Larry Hernández aprovechó sus redes sociales para dar la noticia que todos esperaban: está grabando disco de corridos.

En una publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la cual retomó de su perfil de Tik Tok, el esposo de Kenia Ontiveros compartió un simpático video de apenas unos cuantos segundos de duración.

Con más de 200 mil reproducciones hasta el momento, y más de 23 mil likes, esta publicación lleva por título “Y arriba los marihuanos a la ver…” y en ella se puede ver cantando a Larry Hernández:

“Se llama el toque de la jairo, y arriba los marihuanos a la ver… Con un toque de la jairo y un pasesón de lavada forjando un cigarro andaba”.

Los admiradores del cantante quedaron encantados con esta “interpretación” y así se lo hicieron saber: “Así mero es como me gustas, me encanta tu porte y tu carisma, sigues siendo mi rey, no cambies”, “Jálese a la ver… compa Larry, chulada de rolas”, “Hace como 11 años de ese disco, ¿qué no? Puros corridos que motivaban”, “Jajaja, ya los albureaste!!! Arriba de esa todos los mariguanos, pues”.

Otro fan de Larry Hernández aprovechó la ocasión para hacerle otro tipo de peticiones: “Canta el chacarrón”, pero con lo que no contaban los admiradores era lo que respondería Larry a la siguiente pregunta: “¿Cuándo haces un nuevo disco de tus corridos viejitos? Viejo, ya es tiempo”.

El cantante se limitó a contestar: “Si, ya”, lo que provocó la siguiente respuesta: “Eso es todo, viejo, aquí lo estaremos esperando y fierro a la ver…”.

El cantante Omar Ruiz también contribuyó a que Larry Hernández confesara más secretos. Omar comentó: “Ah, que buenos tiempos, viejo, con esas rolonas”. Larry dijo: “Así es apá, nos vamos a descachar otra vez, va a ver, abrazo y nos jalamos con una de éstas en dueto”:

Omar Ruiz, muy contento, respondió: “A huev… estamos más que puestos” y Larry comentó: “Hecho, nomás pase todo esto y ponemos fecha, padre”.

Las peticiones parecían no tener fin después de ver al cantante cantar el fragmento de un corrido: “Saca corridos como los del disco 16 narcocorridos, esos si son corridones, saludos desde Mexicali, cantas perro, we”.

Por su parte, otro fan fue más sincero con Larry Hernández: “Así si, no tus mam… apá, jaja”, mientras que alguien más se expresó de la siguiente manera: “Ah, cab… ¿Ya es hombre otra vez? Bravo, Larry, ya se te extrañaba”.

Este mismo usuario no se quedó con las ganas de decirle lo siguiente a Larry, quien se lo tomó de muy buena manera: “Ese es el Larry viejo del cual todos nos encariñamos!!! El Larry cab… y divertido!!! Te va muy bien en la vida!!! Gracias a Dios!!! No digo que seas loco o marihuano, pero estamos acostumbrados al Larry espontáneo, el Larry divertido, pero serio!!! Y últimamente sacas música que ni al caso, música que no eres tú, pues tenemos que criticarte, para que hagas más de lo que te hizo famoso!!!”.