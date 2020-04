El estado de Texas está viendo los números del aumento de la pandemia del COVID-19. Pero la curva se está allanando, y el estado comenzará el largo camino de regreso para que la economía del estado vuelva a crecer, según ABC 13.

El gobernador Greg Abbott lo hará en fases, los parques estatales se vuelven a abrir hoy con una prohibición de grupos con más de cinco personas. Esta es la primera fase para que Texas vuelva a la normalidad, pero si visita un parque estatal, debe seguir nuevas pautas para mantenerse seguro.

