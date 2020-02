Xavier López ‘Chabelo’ fue estricto

Hacían ensayos de hasta 18 horas

‘Chabelo’ cumple 85 años

En cumpleaños de Chabelo, el Mago Frank cuenta secreto. ‘Chabelo’, “El amigo de todos los niños”, cumple hoy 85 años de edad alejado de los reflectores; sin embargo, algunos famosos compartieron anécdotas a lado del cómico, Xavier López, quien le dio vida al inolvidable personaje.

Xavier López fue conductor del programa de concursos, ‘En familia con Chabelo’, el cual fue transmitido por primera vez el 26 de noviembre de 1967 y tras 48 años de ser transmitido en Televisa, su último capítulo salió al aire el 20 de diciembre de 2015.

Dentro del elenco del programa infantil se encontraba el Mago Frank, quien juntos a su conejo Blas, realizaban actos de magia para los niños. El también ventrílocuo, contó que Xavier López ‘Chabelo’ era estricto y que incluso, duraban horas en los ensayos.

El Mago Frank contó a El Universal que el primer día de trabajo con ‘Chabelo’, llegó al ensayo sin Blas y cuando le tocó hacer su parte con los cuates de provincia, solo hizo como que lo traía en brazos. Luego, Xavier López le preguntó por el conejo, a lo que el ventrílocuo le dijo que no lo traía. Entonces, el presentador le dijo: “Mago, los ensayos se hacen para ensayar, no para que hagas lo que quieras’. Le contesté que no se preocupara, que ya venía en camino y en seguida mandé traerlo”.

Otros de los incidentes con ‘Chabelo’, narró el mago Frank, fue cuando confundió las palabras para promocionar el pastelito ‘Gansito’ de Marinela. “¡No es lo mismo, Mago, porque ellos pagan millones de pesos para que tú digas ‘Gansito congelado’, no para que digas ‘Gansito bien helado’”, le dijo Xabier López.

Sin embargo, a pesar de la llamada de atención, el Mago Frank aún se confunde sobre la opción correcta, pero lo toma con humor y como un ejemplo de la personalidad de ‘Chabelo’.

Otro detalle que el Mago Frank no dejó escapar, fue las largas jornadas de trabajo durante los sábados, pues el equipo realizaba un ensayo general donde se llevaba a cabo el programa, como si estuviera en vivo con el fin de que durante la transmisión en vivo, no se presentaran errores.

Según contó, los ensayos se extendía hasta 18 horas. “Los de la producción hacíamos quinielas apostando que terminábamos a las cuatro, a las cinco de la mañana, eran maratones”, dijo el Mago Frank sobre estos ensayos.

Otro miembro del elenco de ‘En familia con Chabelo’ fue la edecán Adriana de la Piedra y narró que entró al programa por casualidad pese a que no le gustaba levantarse los domingos antes de las siete de la mañana; sin embargo, aseguró que se divirtió y aprendió muchas cosas con ‘Chabelo’. “Lo quiero muchísimo, viajamos bastante porque hacíamos gira en toda la República, éramos como familia”, aseguró.

La edecán también confesó que considera a ‘Chabelo’ como su “padre artístico”. “Conviví mucho con él, como padre e hijo, incluso más que él con sus hijos”.