Larry Hernández sorprende a sus fans

El cantante aparece junto a su ex en la graduación de su hijo mayor

“La Kenia ha de andar celosa”, expresan usuarios Cuando nadie lo esperaba, el cantante Larry Hernández aparece junto a su ex en la graduación de su hijo mayor y no dudó en compartir la imagen en sus redes sociales, motivo por el que muchos aseguraron que su esposa, Kenia Ontiveros, “ha de andar celosa”. “Tuvieron que pasar 13 años de esfuerzo para llegar a este momento. Felicidades mijo por tu graduación ‘and congratulations to Verrado Highschool graduating class of 2021′”, escribió el intérprete de temas como El baleado y Gente VIP. Kenia Ontiveros reacciona a la foto de Larry Hernández con su ex La empresaria Kenia Ontiveros, luego de ver esta imagen de su marido acompañado de su ex y su hijo mayor, se limitó a escribir “Wooohoo”, además de etiquetar a este simpático joven, que tiene el mismo nombre de su famoso padre. Y aunque la mayoría de los comentarios que le hicieron llegar a la esposa de Larry Hernández fueron de felicitación por su madurez, hubo quienes no se lo creyeron del todo y aseguraron que se puso celosa, además de compararla con la ex de su esposo.

“A Kenia no le va a gustar esta foto” De acuerdo con información de la cuenta de Instagram Escándalo, Larry Hernández no podía divorciarse de su ex porque ella le pedía lo que le correspondía, pero el cantante no quería hasta que no le quedó más remedio que aceptar y firmar el divorcio. “Qué fachas de la mamá”, “A Kenia no le va a gustar esta foto”, “La Kenia ha de andar de celosa”, “La mamá qué guapa”, “La mamá toda una dama, hermosa la señora. Felicidades Larry y felicidades a los papás por esa madurez”, se puede leer en algunos comentarios.

Le dicen a Larry Hernández que ha estado rodeado de mujeres bellas Al ver a la ex de Larry Hernández junto al cantante y a su hijo mayor, fue inevitable que varias personas la compararan con Kenia Ontiveros, incluso, hubo alguien que le dijera al intérprete que en su vida aha estado rodeada de mujeres bellas: “Eres afortunado”. “Qué bonita la mamá de los muchachos”, “Muy bonita la mamá”, “Felicidades y su mamá, hermosa”, “Esa señora se me hace tan buena gente y desinteresada, por eso no se embarazó tantas veces, los niños son guapos como la señora”, expresaron otros usuarios.

Se declara listo para apoyar a la Selección Nacional de México Hace apenas unos días, se dio a conocer que la Federación Mexicana de Futbol había “fichado” a los cantantes Chiquis Rivera, Ana Bárbara y Larry Hernández para que formaran parte de la campaña “Somos Locales” con el objetivo de animar a los fans a que apoyen al Tri en el regreso de la selección nacional a Estados Unidos este verano. En su publicación más reciente, luego de aparecer junto a su ex, Larry Hernández se declaró listo con todo y carne asada para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol en su partido contra Islandia el próximo 29 de mayo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Larry Hernández le saca un diente a su hija de la peor forma ¡Qué bárbaro! El cantante Larry Hernández compartió en su cuenta de Tik Tok un video en donde se muestra sacándole un diente a su hija con un hilo. En el material, se puede ver a la pequeña Daleyza muy nerviosa con un hilo amarrado a su diente. Larry le dice que contará hasta tres para estirar el hilo, sin embargo, el cantante no espera a la cuenta y de inmediato le estira ante el asombro de su hija, que con cara de sorpresa se da cuenta como su pequeño diente salió de su boca. Las risas del cantante no se hicieron esperar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ya no sabe cómo llamar la atención” Las críticas no tardaron en hacerse presentes: #larryhernandez pendej… ¿a quiÉn le importa esta tontería? Este payaso ya no sabe cómo llamar la atención y es un tipo tan arrogante, que dan asco sus tonterías”, “Muy chistoso, no le miro el chiste y se muere de la risa, ¿por qué Instagram no borra el video? Porque es Larry Hernández”. “Qué traumático. Es horrible”, “Uno siempre se moría del susto”, “Qué ridiculez”, “Dios mío, ¿no tienes para pagar un odontólogo?”, fueron otras de las críticas que se pueden leer en la publicación que ya alcanzó más de 12 mil Me gusta y donde no solo hay comentarios negativos, pues algunos tomaron con simpatía el gesto del cantante.

Se sienten identificados “Se me vino a la mente cuando mi mamá me sacaba los dientes y el respectivo vaso de agua con sal para hacer buches y parar la sangre”, “Jajaja, así nos lo sacaban a mis hermanos y a mí, era más el susto, jajaja”, “Ni siquiera la dejó contar, qué barbaridad”, fueron los mensajes aprobando la acción de Larry Hernández. “Esa táctica de sacar dientes es una maravilla, así lo hacía mi padre con nosotros en casa en nuestra niñez”, “Así me sacaban los míos también y mis hijas se lo sacan solas”, “Jajaja ni siquiera se dio cuenta cuando se cayó el diente”, “Es lo más chido, la adrenalina de jalarle al hilo”.

Larry Hernández preocupa a sus fans Por otro lado, hace semanas, el cantante preocupó un poco a sus fans. Acostumbrados a ver a Larry Hernández de excelente humor y con frecuencia en sus historias de Instagram, sus seguidores mostraron su preocupación luego de que el cantante, a través de un video, confesara que no se encuentra bien de salud. La cuenta de Instagram de Chica picosa retomó la publicación donde el intérprete de temas como Ojalá que te vaya mal, Amor de los dos y Llorar, no se guardó nada y abrió su corazón. Cabe recordar que su hijo Sebastián fue intervenido hace apenas unos días, por lo que la familia Hernández no la está pasando de lo mejor.

“Ya no me pude levantar”, dice el cantante Vestido con una playera negra, y un cubrebocas del mismo color, el cantante compartió que precisamente no ha estado activo en sus historias porque tiene dos días que se ha sentido mal: “El domingo después de hacer ejercicio en la mañana le dije a Kenia (su esposa) que no me sentía bien”. Larry mencionó que traía un poco de agua en la nariz, “tipo moco con agua”: “Estaba haciendo cardio y me salía y le dije a Kenia que creía que me iba a dar una gripa. En la tarde, ya no me pude levantar. Ayer, todo el día estuve tirado y bueno, ahorita, aquí estoy”, dijo en el momento en que mostró el consultorio en donde se encontraba.