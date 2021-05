“Empecé a publicar las fotos para que fueran viendo, alguien que tuviera idea de donde iba, si algo me pasaba supieran donde yo quedaba”, fueron las palabras de este joven influencer, que hoy en día sus videos se han vuelto viral en las redes sociales, alcanzando una gran cantidad de seguidores.

Adonay Santos travesía TikTok: Se olvida del sueño americano

El famoso tiktoker Adonay Santos menciona que por el momento ya no piensa en el sueño americano, sino que ahora se va a enfocar a ayudar a los necesitados, dándoles comida, y ofreciendo lo que él pueda dar, para que esas personas no sufran tanto de la necesidad.

“Siento que hay muchas personas aquí que confían en mí, y no quiero defraudar a nadie, porque ya me defraude yo cuando no pude llegar allá”, fueron las palabras de este joven salvadoreño quien se ha vuelto popular al mostrar sus fotos y videos de su travesía para llegar a los Estados Unidos.