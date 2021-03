Crónica: Arrestan a joven hispana por pegarle a su marido

La policía decidió detenerla a ella al ver las heridas de la supuesta víctima

El hombre prefirió dormirse antes de estar con ella, por lo cual fue atacado

Los actos de violencia doméstica parecen no tener fin. Y los expertos en temas familiares recomiendan que cuando entre la pareja hay uno enfurecido, el otro debe tranquilizarse y no responder para calmar la situación, pero ellos deberían saber que esta medida no siempre funciona.

Y es que en Georgia acaban de arrestar a una joven mujer que presuntamente se le fue encima a su marido cuando este pretendía dormir en lugar de estar con ella, de acuerdo con los reportes de las autoridades de la ciudad de Norcross.

Se le fue encima sin mediar palabra

Según el informe policial, la madrugada del pasado 24 de febrero Christian Benítez, de 25 años, se encontraba ya en cama tratando de descansar después de un largo día laboral, cuando sin mediar palabra, su mujer se abalanzó sobre él.

El muchacho asegura que, al despertar, ella estaba pegándole y todo porque había preferido dormir antes de estar con ella. La denuncia destaca que la chica de 23 años identificada como Priscila Chávez y de ascendencia mexicana, estaba en ropa interior y completamente enfurecida.