Larry Hernández recibe una gran cantidad de “recomendaciones”

A días de su parto, el cantante es criticado por dejar cargar carriola a su esposa, Karen Ontiveros

“Ponla a descansar”, le dicen usuarios de tik Tok

¡No puede ser! A días de su parto, el cantante Larry Hernández es criticado por dejar cargar carriola a su esposa, Kenia Ontiveros, quien dio a luz a su tercer hija, de nombre Dalett.

A través de su cuenta de Tik Tok, Larry Hernández compartió un video donde se puede ver a Kenia Ontiveros con una carriola mientras se escucha la voz del cantante decir: “Mucha gente en Tik Tok se hace famosa por algo así, chequen”.

En ese momento, Kenia Ontiveros se dispone a hacer algunos movimientos para que la carriola se convierta en un portabebé, para después cargarlo y subirlo a la camioneta.

Y lo que podría haber sido un divertido momento, se convirtió en una crítica tras otra para Larry Hernández: “No debe de cargar la portabebé. Usted debió hacerlo, no ella. Cuídela”, a lo que el cantante respondió: “Solo para el video”.

Pero más que calmar los ánimos, esta respuesta provocó reacciones de todo tipo: “Ella te hubiera grabado a ti, solo es por cuidado de ella”, “Pues ni para un video”, “Eres más famoso por los Tik Tok que por la música”, “Aunque fuera para un bendito video, pero le perjudica a ella con el tiempo. Cuídela, por favor, no más fuerzas, aunque sea normal el parto”, “¿Le importa más su video o ella?”, “Solo para el video, ¿en serio? No, pues wow. El video no es importante, debe de cuidar de ella”.

Las críticas parecían no tener fin: “Solo era para el video, dice, ¿qué cosas prefiere, fama o seguidores”, “Es peligroso“, “Dirá: ‘para presumir'”, “Ella no debe hacer esfuerzo”, “Ni para el video”, “Ella no debe hacer fuerza, la matriz está débil, hasta los 40 días ya puede cargar cosas pesadas, te interesa más la publicación que tu señora”.

Más internautas se le fueron con todo a Larry Hernández, quien constantemente comparte publicaciones en sus diferentes redes sociales: “Él grabando y ella cargando recién aliviada”, “Kenia no debe cargar nada ahorita, se debe cuidar mucho, se le va a caer la matriz”, “No la dejes cargar ahorita cosas pesadas, está tierna su matriz”, “Larry, ayúdale, ¿dónde quedó la caballerosidad?”.

Por su parte, una usuaria lanzó un contundente mensaje: “Wow, por grabar un video deja que la mujer recién parida cargue la carriola solo para presumirla que desde cuando ya había salido a la venta”.

Aunque muchas personas felicitaron a la pareja formada por Larry y Kenia Ontiveros, fueron más los que no dejaron pasar por alto este detalle: “No se tiene que estar agachando o haciendo nada de fuerzas. Ponla a descansar. Necesita estar en cuarentena en casa con la bebé”.

“Ella te hubiera grabado a ti, que inconsciencia, te pasas”, “Oye, ella no tiene que cargar a la criaturita”, “Se va a hacer famoso por dejar a la mujer recién parida cargando todo!!! ¿Qué va a decir la gente? Ay, Larry, primero los likes”, se puede leer en más comentarios.