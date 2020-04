La actriz Verónica Castro rompió el silencio sobre la muerte de su mamá doña Socorro Castro

Además de la actriz, José Alberto ‘El Güero’ Castro compartió su emotiva despedida

La señora Socorro llevaba delicada varios meses y a finales de 2019 estuvo internada en el hospital

“Ayer por la noche falleció Doña Socorro Castro mamá de nuestra querida Verónica Castro y abuela de Cristian y Michel Castro. Nuestro más sentido pésame QEPD”, escribió en su cuenta de Twitter el programa Ventaneando que dio a conocer la triste noticia de que la protagonista de ‘Los Ricos También Lloran’ estaba de luto por la muerte de su mamá, al igual que su hermano José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Hace unos meses, Verónica Castro había mandado un sentido mensaje en el que aseguraba que no había sido un buen final de 2019 porque su mamá doña Socorro Castro había estado internada en el hospital por problemas de salud, que ahora se sabe, eran insuficiencia renal y dificultades con la vista, sin embargo, es apenas este día cuando se sabe de la muerte de la mamá de la aclamada actriz mexicana.

Ahora en su cuenta de Twitter que es el único medio junto con Instagram en los que la ‘retirada’ Verónica Castro mantiene como contacto con sus fanáticos, publicó un pequeño mensaje junto con un video para su mamá ante su sensible fallecimiento: “Mi bien amada y yo Socorro Castro”, por lo que los mensajes no se hicieron esperar.

Mi bien amada y yo Socorro Castro https://t.co/HulMCeGwLw vía @YouTube — Verónica Castro (@vrocastroficial) April 25, 2020

El productor y director de ‘La Casa de las Flores, Manolo Caro, le escribió: “Te abrazo fuerte, mucha fuerza y QEPD tu mamá”, mientras que la cantante Myriam Montemayor le mandó el siguiente mensaje; “Querida y admirada Verónica Castro, te abrazo con cariño”. Por su parte la conductora Maggie Hegyi le manifestó su apoyo: “Un abrazo muy grande”.

El video que Verónica Castro compartió como pequeño homenaje a su mamá Socorro Castro fue dedicado con una canción de Cristian Castro llamada ‘Mi bien amada y yo’, que hace años se incluyó en un álbum del cantante y en él se pueden ver varias fotografías de Veronica y Cristian Castro junto a su mamá y abuela, respectivamente Socorro Castro.

El video de You Tube con casi 5 minutos de duración contiene además la voz de la mamá de Verónica Castro diciendo: “Hola bien mi vida ¿tú cómo estas? (diciéndole a Cristian). Claro que sí mi vida, Dios te va a acompañar y con todo mi corazón te echo mi bendición, amén. Dulce madre no te alejes, la vista de él no apartes, ven con él a todas partes y sólo nunca lo dejes, pues si lo proteges tanto, como verdadera madre, haz que lo bendiga el padre, el hijo y el espíritu santo, amén”.

“Si tu te vas yo también me voy”, fue lo que en esa canción Cristian Castro comienza diciendo, sin imaginar que este 2020 debería despedir a su abuela, la mamá de Verónica Castro.

Y aunque hasta el momento, Cristian Castro no ha publicado nada al respecto, su tío, José Alberto Castro sí lo hizo.