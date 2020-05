Aparece una supuesta cuenta de Tik Tok de Emma Coronel

Un video causa revuelo porque la modelo le canta a su esposo, Chapo Guzmán

“La mujer más respetada en el mundo entero”, le dicen

Vaya sorpresa se llevaron los usuarios de la red social de moda, Tik Tok, ya que apareció un video que causó revuelo de Emma Coronel porque le canta a su esposo, Chapo Guzmán, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión en los Estados Unidos.

En esta supuesta cuenta de Tik Tok, Emma Coronel Aispuro compartió un video que hasta el momento tiene más de 370 mil likes.

En apenas unos segundos de duración, se ve a la esposa del Chapo Guzmán al teléfono mientras suena de fondo el tema ‘Un minuto’, del grupo Los Traviesos de la Sierra. Se observa también una imagen del narcotraficante mexicano.

“Hay problema. ¿Qué sucede? Necesito que venga en caliente. No se muevan, que se mueren, ya no tienen ni pa’ donde hacerse. Los soldados me tienen rodeado, hay por todos lados, ¿usted que propone?”.

También, incluyó los siguientes hashtags: “Princesas modernas”, “Ovidio Guzmán López”, “Ovidio”, “Iván Archivaldo”, “El Chapo”, “Joaquín Guzmán”, “Emma Coronel”, “El 701”, “Sinaloa”, “México” y “Corridos”.

Emma Coronel, en esta supuesta cuenta de Tik Tok, ha realizado 5 publicaciones hasta el momento, tiene más de 40 mil seguidores y casi 30 mil likes.

En su perfil, se presenta como “Orgullo ser esposa de El Chapo Guzmán”, además de aclarar que es su única cuenta e invitar que la sigan en Instagram, donde solo tiene 3 publicaciones, la última de ellas el 10 de mayo.

Y después de que compartiera un video donde se le puede ver cantándole a su esposo, Chapo Guzmán, las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes:

“La mujer más respetada en el mundo entero”, “Que hermosa eres”, “Perdón, quise decir que lo extrañas mucho”, “Saludos al viejón, puro Durango”, “Saluditos”, “Saludos, puro 701”, “Saludos, muy bella”, “Hermosa”, “Que bonita”.

Un internauta no tuvo reparos en referirse así a Emma Coronel: “Lady cirugías”, a lo que alguien más respondió: “La que puede, puede”.

“Saludos, señora hermosa”, “Hola, bonita”, “Wow, “Me encanta, plebes”, expresaron otros seguidores, mientras que otros prefirieron postear emoticones de caritas enamoradas.

Destaca en esta supuesta cuenta de Tik Tok de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, su primera publicación, en la que se ve a la modelo recibiendo indicaciones en una sesión fotográfica.

Resalta la belleza de la joven, quien luce jeans pegaditos y una chaqueta en color café. También, llama la atención su larga cabellera y su sonrisa.

En su primer mensaje, la esposa del Chapo Guzmán dice: “Los invito a mi Instagram”, a lo que varios respondieron: “Escriban… el miedo no anda en burro”, “Gracias, señora, la puedo seguir en Tik Tok”, “Yo soy un seguidor más”, “Hermosa reina, bendiciones para el patrón”.

“La patrona liberal”, “Hermosa mujer”, “Es usted muy linda, se ve bien”, “Mis respetos, que linda mujer y muy inteligente”, “Muy guapa modelo usted señorita”, “Toda una dama espectacular”, se puede leer en más comentarios.