Aseguran que la polémica Lady Zote murió de coronavirus

Por un video, Doña Isabel se volvió famosa al arremeter contra el jabón Zote y decir que era para perros

La mujer hondureña tenía 47 años de edad

Aseguran que la polémica Lady Zote murió de coronavirus. Doña Isabel, originaria de Honduras, se volvió famosa luego de que arremetiera contra el jabón Zote y decir que era para perros.

Según informó el portal SDP Noticias y Milenio, medios locales de Honduras reportaron la muerte de Lady Zote, de 47 años de edad, luego de perder la batalla contra el coronavirus, y los primeros reportes señalan que habría presentado algunas complicaciones con la enfermedad, pues padecía diabetes.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

La mujer hondureña, quien murió en su casa en la colonia Reparto por Arriba de Tegucigalpa, Honduras, deja tres hijos, quienes serán cuidados por sus familiares.

Los vecinos de Lady Zote la describieron como una mujer “tranquila, honrada y trabajadora”. Cabe destacar que la familia de Doña Isabel realizó los servicios funerarios a puerta cerrada, y estuvieron presentes solamente sus familiares y amigos cercanos.

Fue apenas en abril pasado que Doña Isabel se hizo famosa después de que se difundiera un video en el que, al recibir una despensa de parte del gobierno de su país, arremetiera contra el jabón Zote, del que dijo que era un producto para perros y que no le servía a las personas.

En esa ocasión, Lady Zote dijo: “Esta mier… no sirve, este jabón de perro que nos mandaron”, por lo que provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Lady Zote volvió a hacer de las suyas pocos días después, pero ahora por aparecer en otro video donde dijo lo siguiente: “Buenos días, ¿no piensan levantarse para bañarse con el jabón de perro, el jabón Zote? Levántense para bañarse con el Jabón Zote. Aunque estemos en cuarentena hay que bañarse con el jabón Zote”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Y después de que se diera a conocer la muerte de Lady Zote, que se asegura fue a causa del coronavirus, internautas no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista.

En el canal de YouTube de Yo Deportivo, usuarios se manifestaron de la siguiente manera: “Nunca escupas hacia arriba que te puede caer de regreso”, “Yo soy hondureño y la señora estaba desinformada y el jabón Zote es muy bueno”, “Si supiera que es el único jabón hipoalergénico y biodegradable”.

Algunas personas se pasaron de la raya con sus comentarios: “Por malagradecida, el karma”, “Por no usar Zote”, “Si no tienen para comer, ¿cómo tienen teléfonos?”, “Por no lavarse las manos, que mal”, “No le alcanzó la comida”.

Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera sobre Lady Zote: “Aprendamos a agradecer cualquier ayuda que se nos dé y no menospreciar lo que otros de verdad ya quisieran tener, que descanse en paz”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ