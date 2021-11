Tras haberse contagiado de coronavirus, la señora Rosa comparte impactante noticia

La mamá de Jenni Rivera confiesa que ya realizó su testamento

¿Quién de sus hijos será su principal heredero? ¿Presiente su muerte? Tras haberse contagiado de coronavirus (al igual que su hijo Juan Rivera y su nuera Brenda), el cual logró superar después de varios días de estar en aislamiento, la señora Rosa confiesa que ya realizó su testamento, por lo que muchos se preguntan quién de sus hijos será su principal heredero. Ahora, fue a través del canal de YouTube de su exesposo Pedro Rivera, conocido también como El patriarca del corrido y con el que a últimas fechas ha mantenido una excelente relación, que la mamá de Jenni Rivera reveló lo que pocos se hubieran imaginado. ¿Habrá dicho toda la verdad? ¿Quién será el heredero de la señora Rosa? Una vez más, los rumores de una posible reconciliación entre la señora Rosa y don Pedro Rivera surgen al ver el inicio de este video, que a la fecha tiene cerca de 6 mil vistas, pero la también llamada “Gran señora” reveló que hoy en día está muy tranquila y “19 años virgen”. Parecía que las bromas no tendrían fin, pero llegó un momento en que las cosas se pusieron serias, pues la mamá de Jenni dijo que, con la venta de unos mandiles con la imagen de La Diva de la Banda, la parte que a ella le toca de ganancias, le gustaría donarlo a una noble causa.

Tras la muerte de Jenni, la señora Rosa agarró ‘un segundo aire’ Luego de bromear con don Pedro Rivera, y hasta alburearlo, por lo que ambos no pudieron contener la risa, la señora Rosa compartió que le ha preguntado a Dios la razón de por qué hasta ahora, en que ya es una mujer mayor, ha realizado labor social, principalmente en albergues de Tijuana. “Los fans de Jenni han sido tremendos, han sido muy lindos, me han traído de todo, a una viejita le donaron una cama en Tijuana porque ya el colchón que tenía eran puros alambres. Me han servido mucho los fans de Jenni y no me da vergüenza pedirles ayuda porque el mismo amor que sentían por ella lo sienten por los demás porque saben que Jenni era muy caritativa”, expresó.

“La fundación de Jenni ya no existe” Antes de que revelara quien de sus hijos será su principal heredero cuando fallezca, la señora Rosa aclaró que la fundación de su hija ya no existe: “Cada que venía de cantar, depositaba de su dinero en la fundación, entonces ya no hay. Hay muchas personas que me están pidiendo a mí, pero ya no hay fundación”. La gran señora reconoció que esta situación es triste, pues sabe de la necesidad que existe: “Sí tú estás privado de la libertad, esos son los que tienen necesidad, tienen la libertad de Cristo, que es todo, porque cuando tienes la libertad de Cristo, todos sus hermanos podemos ayudar”.

Don Pedro Rivera le pregunta a la señora Rosa sí ya hizo su testamento Ya casi para finalizar con este video, y después de prometer que todas las estrellas que reciba por sus videos en su canal de YouTube lo donará a la cárcel de Tijuana, la señora Rosa se vio sorprendida luego de que don Pedro Rivera le preguntó sí ya había relizado su testamento. “Ya está hecho”, dijo la mamá de Jenni, quien no quiso revelar el nombre del albacea: “Eso no se puede decir porque todos mis hijos se sentirían, mejor hasta que yo me vaya que se den cuenta quién fue, quién es el fregón. Cuando tenemos que ocuparnos de hacer un testamento porque nos vamos y no dejamos, ahí mis papás nunca pusieron las casas a nombre de ninguno y ahí están”, expresó La gran señora, quien ante la insistencia de los usarios que el heredero sería Pedro Jr, solo atinó a decir que son dos de sus hijos.

“Lo que diga su corazón es lo que va a decir en su testamento” Aunque la mayoría de las personas reaccionaron a la decisión de la señora Rosa de donar parte de el dinero que junte a la cárcel de Tijuana, pero varios no pasó desapercibido el hecho de que ya realizó su testamento y que ya tendría decididos a sus dos principales herederos. “Doña Rosita, lo que diga su corazón es lo que va a decir en su testamento”, “Debería donar su dinero y casa a hospitales y asilos, ya que es tan dadivosa. Sus hijos no necesitan, todos tienen y pueden trabajar”, “Ella dijo en otro video que es Pedro, su hijo, y Rosie sus albaceas”, “La heredera es Kassey, la nieta” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Señora Rosa y don Pedro, ¿viven del recuerdo de Jenni Rivera? Con más de 12 mil vistas al momento de la redacción de esta nota, este video comienza mostrando a don Pedro preguntarle a la señora Rosa: “¿Y los qué dicen que te estás aprovechando de Jenni?”. Sin esperar mucho tiempo, y con evidente molestia, respondió: “Me vale, ya”. “¿Qué no les puedes contestar que ese es el legado que nosotros les dejamos a ellos?”, dijo el también llamado “Patriarca del corrido”, a lo que su exesposa respondió de forma contundente: “¿Para qué les das tanta explicación si es gente ignorante que no entiende?”.

Creían que eran narcotraficantes Más tranquila, aunque se trataba de un tema delicado, la señora Rosa confesó que tiempo atrás la gente pensaba que su familia se dedicaba al narcotráfico, pues los veían con carro y casa nueva. Don Pedro reveló que él nunca tuvo un automóvil nuevo, a modo de broma, mientras disfrutaba un rico platillo. “Nosotros sobresalimos en un país que no era de nosotros, salimos adelante, seguimos adelante, seguimos sobresaliendo y seguimos trabajando porque si no, yo no estuviera en esta página (refiriéndose a su canal de YouTube), pero estoy trabajando. No es ‘enchílame ésta’, como muchos piensan”.

“Le tengo alergia a este señor”, confiesa la mamá de Jenni Rivera Después de compartir algunos detalles por los que tiene que pasar para que su canal salga adelante, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, confesó que le tiene alergia a su exesposo. Cabe recordar que el cantante y productor musical le fue infiel hace varios años, incluso tuvo un hijo, fruto de esa relación. “Hay mucha gente que nos quiere, mucha gente que nos estima y pues muchas gracias porque es un amor que nosotros no se los hemos dado para que nos lo den. Nos aman porque aman a Jenni, aman a Lupillo”, dijo la señora Rosa justo en el momento en que don Pedro le mencionó que supuestamente se han aprovechado de la muerte de su hija.

Los padres de Jenni Rivera aceptan que tienen que hablar de ella “Tenemos que hablar de mi hija, claro, hay muchas cosas, hay muchas anécdotas, hay unas cosas que hay que hablar de ella para que su nombre siga. Yo me meto al TikTok y creo que Jenni es la reina porque ahí hay un montón de Jennis, toda la gente pone sus canciones, pone sus palabras”, expresó la señora Rosa. Por su parte, don Pedro, quien suele ser más reservado en estos videos cuando se trata de hablar de su hija, aprovechó la ocasión para agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de hacer videos para TikTok donde Jenni es el tema principal: “Por ustedes, no va a morir Jenni Rivera. Jenni Rivera está viva, pero está viva en nuestros corazones”.

“Que más quisiéramos que estuviera viva” “No está viva, que más quisiéramos, porque hay mucha gente que está alegando que Jenni está viva, gente ignorante”, dijo la mamá de La Diva de la Banda sin poder ocultar su molestia, a lo que don Pedro comentó que cuando él pone los primeros discos que grabó su hija la gente se enoja y lo regañan. “‘Viejo mantenido, ya quiere poner a otra cantante diciendo que es Jenni’. Si es Jenni, mi gente bonita”, dijo ahora el “Patriarca del corrido”, a lo que la señora Rosa lo secundó diciendo que La Diva de la Banda, en sus inicios, tenía la voz “muy delgadita”. Tiempo después, se le hizo la voz que todo mundo recuerda (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).