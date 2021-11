¿Traición a Chiquis Rivera?

Juan Rivera aparece defendiendo a Lorenzo Méndez

Asegura que Ángel del Villa hizo “cosas peores” ¿Traición para Chiquis Rivera? El hermano de la fallecida diva de la banda, Juan Rivera sorprende en redes sociales al publicar un video en donde aparecía ¿defendiendo a Lorenzo Méndez? De lo contantes ataques que ha estado recibiendo, en donde aseguró que había otro ex de su sobrina Chiquis Rivera que merece más estas críticas ¿De quién hablará? Vaya que el drama no parece irse de la vida de la familia Rivera, y es que una vez más el más pequeño de los hermanos de Jenni ha salido presuntamente a ¿defender? Nada más y nada menos que al cantante Lorenzo Méndez, todo esto después de los constantes ataques que el músico ha estado recibiendo. JUAN RIVERA APARECE HABLANDO DE LORENZO MÉNDEZ A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del Precio de La Fama se compartió un video en donde Juan Rivera, tío de Chiquis Rivera aparecía defendiendo al ex de su sobrina, asegurando que ella tenía un antiguo amor que merecía más criticas que Lorenzo Méndez. A pesar de que en el video no se logra descifrar cómo Juan Rivera llegó a este punto, el también ex productor de música aclaró lo siguiente, asacando a relucir otros de los ex´s de su sobrina: “No, no le estoy dando la razón a Lorenzo, yo sí sé cosas que hizo Ángel del Villar pero a él no lo mencionan”, se podía escuchar en el video.

LA RELACIÓN ENTRE CHIQUIS RIVERA Y ÁNGEL DEL VILLAR Y es que como ya mucho se conoce, el productor Ángel del Villar, conocido por ser el productor de una de las disqueras más reconocidas de la música regional mexicana, tuvo una intensa relación de casi 4 años con la hija de Jenni Rivera, en donde mucho se dijo que estaban a nada de llegar al altar. Sin embargo, por diversos problemas personales, ambos decidieron terminar con su relación. En su momento, Ángel señaló que el noviazgo se vino en pique cuando decidieron mezclar lo profesional con lo personal: “Todo fue cuando ella y yo mezclamos el negocio con la relación, creo que ahí fue cuando todo se empezó a deteriorar”.

“NO LE CONVIENE HABLAR DE ÉL” JUAN RIVERA SALE EN DEFENSA DE LORENZO MÉNDEZ Ya puestos en contexto y siguiendo con las declaraciones de Juan Rivera, el hermano de Jenni señaló que a la gente “no le convenía hablar de él”, debido a que tenía un gran peso en la industria musical del género grupero: “¿Por qué no lo mencionan? ¿por qué no lo mencionan? No crean que se quedan callados solo porque sí, hay una razón”. El también ex productor asegura que muchas veces se ha preguntado porque muchos sí observan muchas cosas pero cuando se trata de él nadie dice nada: “Está raro, a lo mejor hay algún temor hacía él (Ángel del Villar) No le tengo miedo, y no lo tendré”, confesó contundente Juan Rivera al aparece defendiendo a Lorenzo Méndez.

JUAN RIVERA SE VA EN CONTRA DE ÁNGEL DEL VILLAR Y ¿DEFIENDE? A LORENZO MÉNDEZ Ante este video en donde Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera salía a declarar que Ángel Del Villar “tenía más cola que pisar” diversos seguidores de la cuenta de Instagram no dudaron en aplaudir las palabras del tío de Chiquis, asegurando que tenía toda la razón: “Eso es todo Juan, sin pelos en la lengua, las cosas como son”. “Las cosas se dicen de frente, y solo Juan es quien lo está diciendo”. “Se tenía que decir, Ángel literal arrastro de las greñas a chiquis de un cuarto a otro entre otras cosas insulto su madre y que dijo ella ‘estaba borracho perdónelo’ y nunca dijo nada hasta papá le dicen. Lorenzo no fue un santo pero lo que le hicieron y le siguen haciendo públicamente no se lo merece”.

¿EL TÍO DE CHIQUIS DEFIENDE A SU EX LORENZO MÉNDEZ? “Juan solo dijo la verdad, Ángel del villar la humillaba tanto, le daba sus golpes y eso si nunca lo decía, insultó en público a Jenni, y la echó de su casa con sus hermanos, entonces seguro hay más, pero a este no lo trataron como a Lorenzo ¿porque será eh?? Ángel tiene disquera y es poderoso con él no se van a meter, Juan solo dijo la verdad que ya todos sabemos”. “Muy buen dicho Juan, gracias por decir una gran verdad y tener los… bien puestos y decirlo. Lo mismo siempre me he preguntado. Porque no hablan de Ángel Del Villar, tus sobrinos, humillo tanto a Chiquis cómo Jenni”, fueron otros de los tantos comentarios que se podían leer en el video. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

¿SÍ SE ROBARON EL DINERO DE JENNI? Antes de que Juan Rivera saliera en defensa de Lorenzo Méndez, yéndose directo a la yugular a Ángel del Villar, el hermano de Jenni no para con los conflictos familiares, ya que todo todo parece indicar que solo les interesa lo económico, por tal motivo siempre hay discusiones entre la familia. Tras varios meses de estar pasando por lo mismo, la familia Rivera continúa sin poder resolver lo de la auditoría de Jenni Rivera, donde las acusaciones entre familiares son un problema. Ahora fue Juan Rivera quien sale a aclarar esta situación y el por qué una de sus sobrinas ya no lo sigue en redes sociales.

EXPLICA PROBLEMAS CON SU SOBRINA JAQIE Fue durante una transmisión en su cuenta de Instagram donde el hermano de la “Diva de la Banda”, realizó una grabación en vivo para explicar que su sobrina Jacqie ya no lo sigue en redes sociales. “Yo no me ando con esas jala.. de decir, ‘ay me enojé contigo y ya no te voy seguir’”, dijo al comienzo de su video. Durante el video Juan Rivera menciona que considera algo tonto dejar de seguir a alguien solo porque se molestaron, ya que un usuario le pregunta la razón por la cual ya no sigue a su sobrina Jaqie Rivera. “Son cosas de niños, yo no me ando con esas cosas”, dijo Juan en su video.

¿JUAN RIVERA Y SU SOBRINA JAQIE SE BLOQUEARON EN REDES? Incluso en la cuenta de Instagram de Chamonic 3 compartieron las imágenes de las palabras del hermano de Jenni Rivera, donde explica los problemas familiares que en este momento está pasando la familia. ¿Será acaso que sí hubo un robo de dinero en la auditoria de Jenni?. “Ya se despantunflaron Juan y Jacqie. Pues ya no lo sigue ella a su tío … y él lo explica. Supuestamente lo que se dice es que, sí se encontraron fugas grandes de dinero en la auditoría y que los hijos de Jenni sí van a compartir la auditoría cuando les den acceso a ella y lo puedan hacer público”, se puede leer en el post.

¿SE ROBARON DINERO? Las indirectas se hicieron presentes durante el video, donde Juan Rivera le dedicó unas palabras a su sobrina Jaqie Rivera sobre los problemas que están atravesando. Incluso en algunas ocasiones durante su transmisión llamó a su propia sobrina cobarde, por no hablarle claro y solo lo dejó de seguir en redes. “Si me la paso navegando por el mundo echándole la culpa a alguien más ‘es que mi papá me enseñó eso’ estás poniendo excusas baratas para cosas que tú sabes que tú hiciste y eso es de cobardes. Y tú tal vez quieras seguir viviendo en tu mundo de fantasía, quieras seguir siendo un cobarde, pero la realidad de las cosas es que tú lo sabes”, afirmó en su grabación.

¿CONTINÚAN LOS PROBLEMAS DE DINERO ENTRE JUAN RIVERA Y SU SOBRINA JAQIE? Inmediatamente, los internautas se hicieron notar en los comentarios donde algunos critican a Juan Rivera, hubo quienes no soportan la actitud del empresario: “Que tristeza das de verdad, dices querer y amar a tu hermana y como la tratas y juegas a sus hijos y te aprovechas de la fama de Jenni en Paz descanse porque ni educación y respeto tienes solo dices conocer a Dios, pero realmente no lo amas”. “Y este a qué se ha dedicado toda su vida solo vivir de Jenni ya que se ponga a trabajar por su parte”, “Este individuo me parece el mas vago y vividor de Los Rivera con el perdón de sus fans”, “Es que ya no se dejan manipular las sobrinas y eso le dolió al Sr.”, “La auditoría es para Rosie es la albacea lo que él se llevó fue lo que le pagó Rosie a la que van a colgar es a Rosie y sigue el circo y sus payasos”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .