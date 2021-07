La actriz mexicana reveló que la intervención que le hicieron fue “rara”, ya que le quemaron una parte de su corazón por cateterismo, pero tenía que estar consciente: “Te queman una parte donde estaba la arritmia para evitar que me abran y me hagan esa operación a corazón abierto”.

“Es y seguirá siendo mi amigo siempre. Nos hablábamos cada semana, me hablaba para estarme jod… nada más: ‘Qiuhubo, pin… gorda’, me decía, y yo le decía: ‘¿cómo estás’, y me decía: ‘pues viejo’. Lo estábamos esperando para que estuviera con nosotros (en la obra) ¡Y que nos coge… la pandemia!, pero ya su cuerpo no le respondía, su cuerpo ya estaba muy dañado”, dijo entre lágrimas la actriz mexicana.

La Pelangocha ya salió del hospital

Maribel Fernández publicó en redes sociales que ya se encontraba fuera del hospital y también fuera de peligro, por lo que decidió informar a a sus seguidores cómo se encontraba y también que la disculparan por su aspecto en el video; con el buen animo que siempre tiene, se presentó con sus seguidores y hasta contó una anécdota familiar.

“Ay, amistad, aquí estoy regresando del hospital, así es que aguántame con esta ‘jeta’ y estos pelos, por favor. Oye, la otra vez mi hija estaba llore y llore: ‘Mamá, mamá, no me digas eso, yo no estaba tan borracha ayer cuando me peleé con mi marido’, Le digo: Cómo chin…dos no, si estabas llorando por tu novio enfrente de tu marido, pende…a”, comentó animadamente la actriz, mostrando la buena actitud que siempre tiene.