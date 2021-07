“Voy a cantar, estoy nominada tres veces, viendo que me voy a poner, estoy muy feliz”, dijo la hija de Pepe Aguilar, quien al ser cuestionada por su participación musical en la ceremonia, confesó que su mamá le expresó que no podía decir nada de eso.

Ángela Aguilar no se imaginaba que fuera descubierta por la periodista, quien luego de saludarla le preguntó que si ya estaba lista para los Premios Juventud, además de aclarar que se encontraba en un café en el momento en que la vio. A la joven no le quedó de otra que ponerse el cubrebocas.

La joven también mencionó que junto a ella van a cantar su papá, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo Aguilar, en esta entrega de premios. Y a la pregunta de si realizará una colaboración con grupo Firme, confesó que no sabe nada, pero que no cierra esa posibilidad: “Estaría muy padre”.

Por último, y con algo de incomodidad, Ángela Aguilar respondió que todavía no sabe cómo celebrará su cumpleaños número 18 el próximo 8 de octubre: “Estoy muy emocionada, no sé que voy a hacer”, dijo, aunque a manera de broma comentó que lo primero que hará es votar.

“Todavía ni es nadie y ya se siente estrella”

No pasó mucho tiempo para que internautas se expresaran luego de ver este video donde aparece la hija de Pepe Aguilar: “Ay, no sabe nada”, “Canta bonito, pero no sé cómo que para mi gusto no tiene mucha gracia, hay algo en ella que nomas no me gusta”, “Chamaca payasa… todavía ni es nadie y ya se siente estrella”, “Lepa sangrona”.

“La charla más pero más pesadísima para ti. Nelssie, adoro tu trabajo y que paciencia tuviste por más que cada pregunta que le hacías no sabía y no se tomó el tiempo para hablarte de frente. Entiendo que hay pandemia, pero observé que no llevaba el cubrebocas antes de la entrevista (doble moral)”, se puede leer en otro comentario (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).