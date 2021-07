Todo indica que “David” comenzó a celebrar por adelantado la nueva relación, pues apareció en el motel, pero completamente borracho, lo que supuestamente no le cayó nada en gracia a Anna. La mujer asegura que, al verlo ebrio, le dijo que se sentía incómoda y que mejor esperaran hasta la mañana para concretar su cita romántica.

Por ende, de acuerdo con Anna, cuando menos lo sintió, su pretendiente ya la estaba penetrando con su pene y para colmo de males, sin ningún tipo de protección. “Por favor déjame ir al baño primero”, le pidió ella, pero recibió un no por respuesta. “Al menos ponte condón”, le reprochó la mujer, pero nuevamente fue ignorada. Archivado como: Crónica Mujer motel violación

“Anna” asegura que a pesar de que lo rechazó, “David” le quitó poco a poco su ropa, hasta dejarla completamente en paños menores. Que luego, le comenzó a sobar sus partes íntimas con sus manos y que, aunque trató a toda costa de quitárselo de encima, no lo logró, pues él es más fuerte que ella.

Unas horas más tarde, los uniformados tuvieron suerte. Lo encontraron cómodamente en su hogar y tras un breve interrogatorio, decidieron arrestarlo. Fue entonces que descubrieron que no se trataba de ningún “David”. Y es que lo identificaron como Brayan Oscar Roblero, de 22 años. Archivado como: Crónica Mujer motel violación

La denunciante no les supo siquiera dar el nombre completo de su supuesto abusador, solo les dijo que se llamaba “David”. La policía fue a buscar más información sobre él al restaurante en que ambos trabajaban y así lograron conseguir su dirección domiciliar, y lo visitaron para tratar de aprehenderlo.

Tengo dudas en torno a esta historia

La verdad es que no quiero que parezca que estoy defendiendo a un abusador ni mucho menos atacando la labor policial, pero hay algunas cosas que no me cuadran en torno a este caso. Creo que hasta cierto punto es válido cuestionar una detención como esta. Estoy esperando a ver el video de la entrevista con el sospechoso para saber si es que se auto incriminó o qué.

De lo contrario, existe la posibilidad que la mujer lo haya denunciado solo porque hubo algo que o le gustó del acusado. Es extraño que hayan acordado tener algo y que de repente cambie de postura tan radicalmente. Supongo que sus razones tendrá. Lo que sí vale la pena resaltar es que cuando a uno, alguna mujer le dice que NO a algo, debemos aceptarlo y no tomarlo por la fuerza, o de lo contrario podría pasarnos lo mismo que a Brayan. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima. Archivado como: Crónica Mujer motel violación