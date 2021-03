La Mayrita confiesa lo inesperado por medio de un video

La esposa del Charro revela que sufre depresión y ansiedad

Sus admiradores le expresaron su apoyo La Mayrita, esposa del Charro, revela que sufre depresión y ansiedad. Por medio de un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de El Charro y La Mayrita, que está a punto de llegar a los 300 mil suscriptores, la cantante confesó lo inesperado. “Como muchos de ustedes saben, yo aproximadamente, como hace un año y medio, abrí mi corazón y les dije lo que estaba pasando conmigo”, expresó la esposa del Charro, quien adelantó que mostraría una publicación de tiempo atrás para que los demás noten cómo estaba su rostro y cuál era su sentir en ese entonces. “¿Cómo es que yo voy a tener eso?”: La Mayrita “Esto de la ansiedad y depresión es más común de lo que te imaginas. Hay tantas mujeres en estos momentos pasando por esto y no saben, así como yo, y yo lo llegaba a pensar y decía: ‘ no, ¿cómo es que yo voy a tener eso?”, dijo la cantante con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. La cantante quiso dirigirse a las mujeres que están pasando por una situación similar para decirles que busquen ayuda: “Es el consejo que yo te puedo dar en estos momentos, así como yo lo busqué” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Creo que eso me hizo más daño”: Esposa del Charro Después de mostrar este video del pasado, donde incluso su corte de cabello era diferente, así como la expresión en su rostro, La Mayrita comentó que esa etapa fue la más difícil de su vida e incluso que por mucho tiempo quiso ocultar que padecía depresión y ansiedad. “Creo que eso me hizo más daño. En este video que vieron, yo apenas comenzaba a recibir ayuda de una terapista que me ayudó bastante”, dijo, para después compartir con sus fans algo de lo que ha aprendido en las terapias que ha recibido.

“Me siento a gusto, me siento contenta”: La Mayrita “Hoy les puedo decir que me siento muchisimo más tranquila, me siento a gusto, me siento contenta, me siento feliz. Ahora disfruto más a mis niños”, confesó La Mayrita, quien insistió en que en el tiempo en que grabó el video anterior pasaron muchas cosas en su vida. “Ese año fue muy difícil para mí porque mi tía y mi papá fueron diagnosticados con cáncer, con tan solo meses (de diferencia) y nos pegó muy fuerte la noticia porque en la familia de nosotros, como les había platicado antes, no había casos de cáncer, nunca había habido”.

“Lloraba y sacaba todo” Con rostro serio, y un tono pausado al hablar, La Mayrita reconoció que esta noticia le pegó muy fuerte a ella, ya que quiere su tía como si fuera su segunda madre, sin contar que meses después recibiría la noticia de que su papá fue diagnosticado con la misma enfermedad. “Me dolió, me afectó bastante, y cuando te toca estar ahí, al lado de tu papá, estar en ese proceso, porque tú quieres estar, pero a la vez te duele muchísimo, te duele bastante y te tienes que hacer la fuerte, pero después, nadie sabe, me iba al carro y yo lloraba y sacaba todo”.

El Charro creyó que lo estaba inventando todo Con una amplia trayectoria artística, El Charro y La Mayrita, lamentablemente, estuvieron en boca de todos luego de que hace apenas unos meses el cantante subiera un video a sus redes sociales donde llamó “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos, por lo que muchos hispanos se sintieron ofendidos. Al revelar que padece depresión y ansiedad, la cantante expresó también que pasó por momentos muy difíciles en los que ella ya traía un dolor muy grande, además de su tristeza y ansiedad, pero con lo que nadie contaba era que El Charro creyó que lo estaba inventando todo.

“Él no creía en mí”: Esposa del Charro “Él no creía en mí, él se burlaba de mí, (decía) que yo era una exagerada y que uno no experimentaba cosas así, y eso me dolía aún más. Llegué a un punto donde yo ya no miraba mi futuro, pensaba en mis hijos y no pensaba nada en ellos”. En esta parte de su mensaje, la cantante confesó que llegó a preguntarse sobre su existencia en este mundo, y que cuando una persona llega a pensar en algo así, ya está mal, y justo en ese momento reconoció que no debía estar pensando en cosas así.

“Necesitaba ayuda” Consciente que necesitaba ayuda, La Mayrita se puso en contacto con su terapista, a la que acudió años atrás, para decirle cómo se sentía y preguntarle que es lo que podía hacer: “Desde ese momento, ella ya no me soltó, me mandó una encuesta y me dijo que padecía depresión y ansiedad y que necesitaba ayuda ya, ya, ya”. Antes de que se preste a otras interpretaciones, la esposa del Charro comentó que este video lo hace para dirigirse a las personas que han presentado síntomas de depresión o ansiedad, a quienes les dice que el primer paso es reconocer que están pasando por esta situación y que después busquen ayuda profesional.

“La depresión y la ansiedad es un tema que no se toca” “Yo siento que al tomar ese paso me libro de tantas cosas. La depresión y la ansiedad es un tema que no se toca, pero que muchos pasamos y se debería de tocar y hablar más, pero lastimosamente, no se hace, y buscar ayuda a mí me ayudó muchísimo”, compartió La Mayrita. Ya casi para finalizar con este video, la cantante comentó que, gracias a la ayuda profesional que recibió, se fue dando cuenta de muchas cosas, como el hecho que no había sanado cosas de su pasado y que tenía que cerrar algunos ciclos.

El Charro también tomó terapia “Cuando yo empecé a sanar cosas de mi pasado, me empecé a convertir en otra mujer diferente y mi esposo (El Charro) lo notó y él terminó tomando terapia también y sanó cosas de su pasado que lo hacían un hombre machista y decir cosas hirientes”. La Mayrita aseguró que El Charro, luego de estas terapias, se convirió en un hombre diferente, motivo por el cual insistió en aconsejar a las personas que padecen depresión y ansiedad que busquen ayuda profesional, tal y como ellos lo hicieron”.