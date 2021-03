En el clip que realizó en su cuenta de Instagram, la que protagonizaba telenovelas infantiles en México, aclara que esa marca de nacimiento en la nariz, era cubierta por maquillaje, para que no se logrará observar mientras ella actuaba en los programas de televisión, de acuerdo con People en Español.

“Siempre lo he tenido, es de nacimiento, pero si se fijan siempre se me veía en toda las novelas porque el maquillaje se barría. Entonces a lo mejor pensaban: ‘Ay, tiene un granito, tiene acné’. Pero no, es mi lunar rosa. Me encanta que es rosa”, dijo en su live la ex actriz Allisson Lozz.