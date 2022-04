La conductora de ‘Despierta América’ se casará este año con el padre de su hijo Francesco Zampogna y aunque no se sabe fecha exacta del enlace nupcial, podría ser que sea más pronto de lo que todos creen pues las despedidas de soltera comenzaron y ahora se supo una lista que la dominicana tenía guardada bajo la manga.

Lista regalos Francisca Lachapel. Quizá no ocurrió en el momento en que ella quería contraer matrimonio pero bien dice el dicho que ‘por algo pasan las cosas’ y es que después de haber atravesado ese difícil momento junto a su prometido , Francisca Lachapel y su pareja están más que decididos a concretar su más grande sueño en este 2022.

“La fecha se acerca y con eso la emoción aumenta! Mi gente linda, como les comenté hace días… yo hice el registro de mi boda con @amazon y fue la parte más fácil de planear mi boda #ad. Los beneficios están a otro nivel! La vez pasada les conté como registrarse y hoy les cuento de todos mis artículos imprescindibles que he agregado a mi registro y aún mejor, algunos de estos son de emprendedores latinos”, compartió la dominicana. Archivado como: Lista regalos Francisca Lachapel.

Los regalos para Francisca Lachapel comienzan a llegar a la puerta de su casa

“Estos fueron algunos de los artículos que agregue a mi registro, un juego de maletas que serán muy útiles cuando me vaya de luna de miel… También una tabla de quesos de bambú que Francesco como buen italiano va a quedar fascinado… Y claramente no podía faltar este robot aspirador con conexión Wi-Fi que además funciona con Alexa, ideal para tenerlo en casa”, compartió la presentadora de ‘Despierta América’.

“Bueno miren, ya me empezaron a llegar regalos que están en mi lista. Lo que más me gusta es que Amazon me ayuda a crear una lista de agradecimiento que es muy importante”, relató Francisca Lachapel mientras carga una caja que contiene algunos de los productos que ella solicitó para su boda. Archivado como: Lista regalos Francisca Lachapel. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.