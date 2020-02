Yalitza Aparicio y Chiquis Rivera están cargando con algo que tal vez no les pertenece

La actriz de Roma puede encontrar en su hermana Luna Edith a una muy fuerte contrincante de la fama

Si se descuida Chiquis Rivera, su hermana Jenicka López la puede desbancar

Mijas y mijos amigos de la CHACHA, gracias por acompañar a su comadrita un día más en esta columna que nos sirve para desfogarnos y deschongarnos analizar la vida de nuestras mijitas chulas las celebridades y hoy no es la excepción, así que avienten la escoba o la ropa sucia, denle un STOP, porque iniciamos con el lavadero que hoy está cargado de Yalitza Aparicio, su hermana Luna Edith, mi mijita la jamonuda Chiquis Rivera y su hermana aún más jamonuda mi Jenicka López.

Y es que tal vez estamos ante dos casos extraños de fama al revés mijas, porque no me van a negar que Yalitza Aparicio y mi Chiquis Rivera han sido dos garbanzos de a libra, de esos que de plano dices ”¿Cómo es posible que esta mujer sea famosa y haya conseguido la fama que hasta ahorita tiene?”, y es que mi mijita morenita Cleo de la colonia Roma, como la conocimos en la película que me le ven la cara de tonta, se volvió famosa gracias a su actuación en la película de Alfonso Cuarón y se robó el corazón de todos por su talento natural para actuar, pero también por las críticas sin piedad que le hicieron a la mijita.

Y es que mi Yalitza Aparicio nos agarró desprevenidos a todos mijas, de no conocerla ni su mascota en Oaxaca, de repente la vimos hasta en la sopa y la soñábamos con su papel de Cleo en Roma, entrevistas, alfombras rojas, premios, reconocimiento, empoderamiento, todo muy aprovechado de la mijita para luego pasar los Oscar y desaparecerse de tanta fama que se colgó, que tuvo que calmarse y guardar el anonimato porque fue demasiado…

Pero mientras esperamos que mi Yalitza Aparicio morenita de mi corazón chula de mis entrañas, agarre un nuevo papel en el cine, ahora la que está despuntando por fin es su hermana Luna Edith, quien en un principio era la mera mera del talento ¿Por qué permitiría que su hermana haya sido la que fue al casting cuando ella era la estrella de la familia? Lo digo mijas porque mi Luna Edith Aparicio es idéntica físicamente a la hermana, con amplio sentido cultural, orgullosa de sus raíces y lo mejor: CANTA!

Y canta de una manera que hasta la Chiquis Rivera quisiera (pero no puede porque se nos ahoga), si no me creen, como siempre la CHACHA les trae pruebas contundentes al estilo de mi Mundo Hispánico y aquí vean este video.

A poco no les impacta el talento de mi mijita Luna Edith, aparte de que tiene ya el nombre artístico… imaginen un discazo de música regional mexicana con la portada del CD con la foto de abajo, mi Luna Edith preciosa chula agraciada inmaculada entre las flores…

Tal vez verdaderamente el talento es de familia, porque estoy imputada con la forma de cantar de mi Luna Edith y la forma de actuar de mi Yalitza, aún sigo viendo Roma y me sigue perturbando hasta el alma la forma en que me la dejan embarazada y dejada a mi Cleo y después perder a su bebé… Ay no mijas, mejor pasemos a lo que sigue que voy a llorar…