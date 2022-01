¿Quién era Kenny J?

Además de cantante, Kenny J era un oficial de policía jubilado. Kenwrick Joseph fue honrado con el título Calypso Monarch de los Servicios de Policía Nacional, premio que recibió en 1987. Años después, comenzaría a actuar de manera profesional y eso sería apenas el inicio.

En 1990, terminó en segundo lugar en la final de National Calypso Monarch, donde cantó temas como Leave she alone y Addicted to sweet soca. En 1993, lanzó The paint brush, el cual atrajo mucha atención. Recientemente, cantó el tema Doh dude, just vaccinate para recordarle al público la importancia de vacunarse y tomar precauciones.