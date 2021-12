Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín luce increíble en bikini

Te contamos un poco de las cosas que la rubia ha hecho a su corta edad

Mía Rubín se animó a subir al escenario a interpretar sus canciones favoritas junto a su padre

Mía Rubín en bikini: Mía Rubín es la hija mayor de una de las parejas mas duraderas y queridas en México Andrea Legarreta y Eric Rubín, y es que Mía no solo heredó la belleza de su mamá, si no que también tiene talento para la interpretación como el ex integrante de grupo Timbiriche, Eric Rubín.

Y es que, a su corta edad de 16 años, Mía ha sido catalogada con una de las ‘influencers’ con más seguidores, seguido de Angela Aguilar y Loreto Peralta. Además, la rubia de cabello rizado ha posado para diferentes revistas, entre las más recientes está el ‘photoshoot’ que realizó con ‘Quirck Magazine’ donde posa rodeada de flores y colores cálidos.

Así fueron las vacaciones de Mía Rubín en Acapulco

La familia Rubín Legarreta pasó las fiestas decembrinas en el puerto de Acapulco, y Mía aprovechó para posar con un bikini color negro, en la descripción de la serie de fotografías que publicó la influencer y cantante, pone lo siguiente: “New person, same old mistakes” (Nueva persona, los mismos errores viejos).

Entre los comentarios más destacados de su publicación le dicen: “Que hermosa mujer saludos”, “Guapísima como su mamá”, “La más guapa de la familia Rubín Legarreta”, “Eres inmensamente hermosa con una belleza inigualable perfecta la más linda del mundo” entre muchos otros en donde aprecian la belleza de la rubia.