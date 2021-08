María Conchita Alonso aseguró que el karma se hará presente

La amiga de Paty Navidad ¿cambió su postura respecto al COVID?

Tras contagio de Paty Navidad, ahora su amiga manda un mensaje María Conchita Alonso COVID Paty Navidad. Tras estar compartiendo la misma postura sobre la pandemia llamándola ‘plandemia’, dudando de la existencia del coronavirus, y la efectividad de las vacunas, Paty Navidad admitió que estaba ‘errada’ a partir de su contagio, y ahora María Conchita Alonso ¿se le une? La intérprete manda mensaje sobre el COVID. María Conchita Alonso negaba categóricamente que se vacunaría porque no creía en el COVID, pero a través de un video, aseguró que su postura ¿cambiará luego del contagio de Paty Navidad? Hace unos días grabó un video donde manda contundente mensaje sobre la salud de su amiga. María Conchita Alonso habla del COVID Un video de Univisión Famosos en Instagram, recopiló el pensamiento de María Conchita Alonso tras saber que su amiga Paty Navidad estaba contagiada de COVID y ante las burlas y críticas de la gente que incluso llegaron a desear la muerte a la mexicana, ahora su colega le defendió. “Lamento mucho esas personas, bueno, ella lo lamenta que le han deseado la muerte…”, comienza diciendo María Conchita Alonso ante la situación que vive Paty Navidad contagiada de COVID, en donde la mexicana tuvo que ‘doblar’ las manos y aparentemente reconocer que sí existe el coronavirus.

María Conchita Alonso ¿sigue con su postura de no creer en el COVID? Desde hace meses, las dos cantantes fueron muy criticadas por la indignación que desataron sus comentarios sobre la pandemia, llamándola ‘plandemia’ manejada por altas esferas de gobierno para controlar a los humanos con el tema del COVID y generar miedo. De igual manera, las dos aseguraban que no creían en las vacunas por lo que la gente las criticaba de su decisión de no protegerse usando mascarillas, de no guardar sana distancia y de criticar el manejo del problema de salud generado por el COVID en todo el mundo.

Paty Navidad sigue contagiada de COVID En el video compartido, María Conchita Alonso aparece con lentes desde el sofá de su casa y mandando un claro mensaje a sus detractores y a los de Paty Navidad quien tras contagiarse de COVID se ha enfrentado a las burlas de gente que incluso le han deseado la muerte por no creer. “Mi amiga Patricia Navidad, Paty está muy bien, la gente me ha preguntado preocupada y yo he hablado con ella todos estos días, ayer ella me mandó un mensaje de voz, se oye súper bien…”, precisó María Conchita Alonso muy tranquila y animada, antes de contar sobre los deseos de muerte.

La gente le ha deseado la muerte a Paty Navidad por el tema del COVID, asegura María Conchita Alonso “Ella lamenta a esas personas que le han deseado la muerte, bueno, no los puede hacer felices”, indicó María Conchita Alonso en clara burla a los mensajes que recibió Paty Navidad tras contagiarse de COVID, y luego de que en una supuesta cuenta de Instagram ‘oficial’ se disculpara pidiendo a la gente que se cuide porque ‘el virus sí existe’. “Quiero recordarles que el karma sí existe, todo lo que deseen para nosotros bien o mal, les va a llegar a ustedes, lo van a recibir ustedes y ya sabe, Patricia Navidad, Paty, está muy bien ¿ok?”, finaliza su video María Conchita Alonso indicando que su postura respecto al tema del COVID es la misma.

Le piden a María Conchita Alonso que se cuide del COVID Los comentarios por el video compartido de María Conchita Alonso aparecieron y fueron los siguientes: “Por eso le llegó el Karma a ella decía que no había Covid y mira”, “Ay conchita, cuídate mucho mi señora, te ríes y todavía suenas incrédula pero que te cuente tu colega Paty NAVIDAD el susto que pasó y todavía está recuperándose, esto no es juego Conchita y a tu edad es de mayor cuidado, buena suerte”. “Bueno estas dos criticaban al mundo no vacunas. Y allí una de ellas se le devolvió. Ahora sí dice que el virus Existe”, “Quiero oir su discurso ahora”, “Por eso están pasando por lo que pasan por el KARMA Y TÚ CONCHITA CUÍDATE QUE ESTÁS MÁS GRANDE QUE TÚ AMIGUITA PATRICIA”, “No deseo mal a nadie pero por qué la terquedad porque no es ignorancia y viendo tantos casos salgan con que no hay COVID solo por hacerse propaganda ya no están chiquitas”, escribieron otras personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DICE MARÍA CONCHITA ALONSO SOBRE EL COVID Y PATY NAVIDAD

Paty Navidad estuvo grave por el COVID Tras días en que se informó que Paty Navidad estuvo grave por COVID e incluso internada por el contagio de coronavirus en el programa ‘Master Chef Celebrity’ que grababa en México, donde también Rebecca De Alba y Laura Flores dieron positivo, ahora la actriz y cantante mexicana quien siempre negó la existencia de la pandemia y el virus, ¿se arrepintió? Paty Navidad desde que comenzó la pandemia por COVID en todo el mundo estuvo causando polémica ante la postura que asumió por el coronavirus, al que denominó un ‘plan’ de los altos líderes mundiales para ‘controlar’ a la humanidad, asegurando que todo era provocado y además que no creía en las vacunas.

El mensaje de Paty Navidad sobre el coronavirus que todos esperaban La mexicana se ganó las críticas y burlas de la gente e incluso de administradores de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram donde sus publicaciones respecto al tema del COVID fueron censuradas y sus cuentas cerradas por la desinformación y alarma que causaba en sus seguidores. Pese a lo anterior, Paty Navidad negaba la existencia del coronavirus e incluso manifestó no desear vacunarse porque no lo necesitaba, hasta que hace unas semanas, cayó finalmente contagiada de COVID y las cosas fueron escalando a tal grado que su salud se vio afectada y necesitó hospitalización. Archivado como: María Conchita Alonso COVID Paty Navidad

Arrepentida, Paty Navidad ahora asegura que el COVID sí existe Tras contagiarse de COVID, se informó que Paty Navidad estaba internada en un hospital con su salud agravada e incluso necesitó asistencia para respirar, lo que resultaba sarcástico para la mexicana que nunca pensó que le podía dar el coronavirus y mucho menos que su cuerpo fuera muy afectado. Aparentemente, durante las grabaciones de Master Chef Celebrity México, varios famosos cayeron ante el COVID y entre ellas Paty Navidad, de quien supuestamente todos sospechaban y nunca creyó en el virus, hasta que por fin, no le quedó de otra más que mandar el mensaje que todos esperaban sobre la pandemia. Archivado como: María Conchita Alonso COVID Paty Navidad

Ante el mensaje de Paty Navidad sobre el COVID, la gente se burló En una nueva cuenta de Instagram, atribuida a la famosa con apenas una publicación y más de 31 mil seguidores, Paty Navidad habría informado sobre su estado de salud tras batallar contra el COVID y por fin admitió lo que todos esperaban: que el virus sí existe: “Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, expresó. Rápidamente, los hechos hablaron por sí solos, que indican que la mexicana estuvo al borde de la muerte o en estado tan crítico que no le quedó de otra más que aclarar su situación ante el susto que ‘le metió’ el contagio por coronavirus, y admitir lo que venía negando desde hace tiempo sobre la pandemia y por tal motivo las burlas de la gente no se hicieron esperar. Archivado como: María Conchita Alonso COVID Paty Navidad