La noticia la tomó por sorpresa

Maribel compartió cuál fue su reacción al enterarse del accidente que tuvo Vicente Fernández: una caída que tuvo en su casa, el rancho Los Tres Potrillos, que le provocó una lesión en las cervicales y por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“La verdad sí me impacté mucho porque me enteré en la madrugada, a esa hora le escribí a su hijo que amablemente me contestó y me dijo que no me preocupara, que todo estaba saliendo bien, no me dio lujo de detalles, ya después hablé con América (ex esposa de Alejandro Fernández), a quien quiero mucho y somos amigas, y ella me dio un poquito más de información que es la que ya todos saben”.