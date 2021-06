Graban supuesta infidelidad en plena calle: la ‘otra’ que estaba en el auto del presunto infiel resultó ser su ‘mejor amiga’ de ella

El video al parecer fue grabado en Colombia, donde se puede apreciar cómo es que llega una mujer molesta junto a un motociclista

Lo más sorprendente es ver a la otra mujer devolverse tras escabullirse y abrazar a la amiga Infidelidad en plena calle. Un video se ha vuelto popular en redes sociales por mostrar una supuesta infidelidad que estuvo a punto de ser descubierta en plena calle, que fue grabado desde una puente por un par de hombres que comentaban la aparente situación con lujo de detalles. “Ese man está es en peligro de extinción”, dijo uno de los que grabó. El video al parecer fue grabado en Colombia, donde se puede apreciar cómo es que llega una mujer junto a un motociclista que le cierra el paso a una camioneta, donde aparentemente quien la conducía era su novio, de quien se sospechaba que le estaba siendo infiel, según el portal mexicano Debate. Infidelidad en plena calle: la ‘otra’ vuelve a saludar a su ‘mejor amiga’ “Mira eso, ve, ve”, dice uno de los hombres que graba el video cuando la mujer se baja de la moto y se quita el caso para confrontar a su novio, ya que en su actitud se nota su sospecha de que le está siendo infiel. En ese momento, mientras la mujer discute y agrede al hombre, se baja otra mujer del asiento del copiloto que trata de escabullirse. En el mismo video se ve a la otra mujer regresar a la escena luego de haberse escabullido del auto, y resulta que fue a saludar a la mujer que inició el lío por sospechar la infidelidad. Las dos hablan y luego se abrazan, en un claro gesto de que ambas son amigas. Puedes ver el video de lo ocurrido aquí.

A manera de experimento, una pareja pone a prueba a su hijo para ver que tan confiable es al guardar un secreto sobre la presunta infidelidad de su papá, por lo que el resultado y la reacción del menor de edad te dejará sorprendido. El video circula a través de la plataforma de Youtube en el canal de Qué curioso y hasta la fecha lleva más de medio millón de visualizaciones, debido a la sorprendente reacción que tiene el niño cuando su papá le pide un favor.

OPINIONES ENCONTRADAS El material audiovisual dura 4 minutos y 20 segundos y se desarrolla dentro del vehículo del matrimonio, pero como una especie de broma y prueba que ponen al menor de edad y todo porque los padres aseguran que no se ha portado muy bien. Las opiniones son muy diversas y encontradas, hay quienes opinan que es buena idea y otros no lo ven tan positivo, pero en este tipo de asuntos, tú podrás tener la mejor opinión, así que no pierdas detalle de todo lo que pasó en el automóvil.

Infidelidad de papá: COMIENZA LA MENTIRA El video comienza con el papá en el lado del conductor, mientras su hijo está en el del conductor y de pronto toma su teléfono celular y él le dice a una supuesta novia: “Estoy aquí con el niño, pero ella se bajó a comprar unas cosas”. Entonces ante la impaciencia del niño el hombre dijo: “Nada más los dejo en la casa y voy a verte”. En este momento el niño capta algo extraño en la plática de su papá y voltea rápidamente para poner más atención a lo que dice.

Infidelidad de papá: LO QUIERE CONVENCER Pero luego el niño saca una sonrisa nerviosa al escuchar que su padre dice: “Ok, muy bien, te mando un beso”, Es ahí cuando todo se vuelve confusión para el niño. En eso el hombre se hace como que sigue en el celular y de pronto su hijo le lanza la pregunta que esperaba: “¿Tienes otra novia?”. De pronto el papá comienza con la acción de convencimiento y le dice: “Tú y yo nos llevamos muy bien, somos amigos, somos cómplices y los amigos tienen secretos, entonces llegó el momento en que tu y yo tengamos el secreto”.

LLEGA LA MAMÁ A INTERRUMPIR Entonces de manera directa, el hombre le dice: "Tu vas a guardar el secreto de que yo tengo otra novia". luego el niño le responde: Pero eso no se puede, de tener dos novias". Y el papá re responde: "Sí se puede porque tu y yo lo sabemos en secreto y si los demás no lo saben entonces no pasa nada". En este punto el niño comienza a tener un rostro de inquietud y dudas sobre lo que su padre le dice , sin embargo, ambos se percatan de que la mamá está a punto de llegar y se hacen como si no hubiera pasada nada entre ellos. Para ver el video haz click aquí.

NIÑO TOMA UNA DECISIÓN Es entonces que la mamá comienza a cuestionar al niño y éste en un principio le dice mentiras, como el hecho de que fueron a comprar una paleta y que no había pasado nada extraño todo el tiempo que estuvo con su papá. Sin embargo, la mujer insiste en preguntar qué pasó y provoca que el niño se sienta más incómodo y hasta en ocasiones ruborizado, por lo que en un momento determinado, toma una decisión que dejó helado a su propio padre.

LE GANA LA VERDAD Tras la insistencia el niño no tiene más opción que decir la verdad y se alista para ello, no sin antes le pide a su papá que se salga del automóvil para poder tener más confianza con su mamá, a lo que él accede no sin ante decirle que se iría en "secreto". En ese momento es cuando el niño revela la verdad: "Escuché que mi papá tenía otra novia, es que me dijo que lo guardara y no te dijera, si no se enojaría". Entonces allí la mamá cuestiona más sobre ello y le 'saca más la sopa'.

TODO TERMINA EN FINAL FELIZ Al final, los padres le explican que todo fue una prueba o broma, pero para que supiera que no está bien hacer eso, sin embargo, la pareja sabía desde un principio que sería parte de un experimento para poner a prueba a su pequeño. Aunque todo termina en risas, la reacción de los usuarios fue dividida y a continuación te dejaremos algunas opiniones de este video que ya superó el medio millón de visualizaciones y está por llegar a los 700 comentarios.

LA GENTE OPINÓ Una persona escribió: "Por eso el dicho de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, al menos cuando se trata de cosas serias, lástima que la mayoría al crecer perdemos muchas de las cualidades de la infancia". Un hombre escribió: "Lo hermoso de todo esto a mi parecer fue la lealtad del niño hacia su madre y no le importó echar de cabeza a su papá, a mí me pasó algo parecido, pero fue realidad y lo peor a mi parecer que fue su mamá la que tenía otro novio y yo ni en cuenta, pero mi hija me fue leal a mí".

NO GUSTA LA PRUEBA Pero luego una mujer no o vio tan bien y criticó la idea de los padres: "Parece que jugar con la inocencia de un niño está de moda y es divertido, hay un mensaje donde el niño aprende que mentir y engañar es gracioso, así que cuando se las aplique estén preparados para enfrentarlo". Y agregó: "Los padres somos guías, parte fundamental de su formación y es nuestra responsabilidad prepararlos en valores y con un compromiso de respeto hacia todo lo que nos rodea, ellos tienen sus amigos así que déjenlos vivir cada etapa de su niñez, es mi opinión, respetando la de todos los demás".