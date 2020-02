Página

1 de 4

Julio César Chávez padre y su hijo explican que no fue un regaño

Dicen que así se hablan ellos y que no tiene nada de malo

Después se filtró un video en el que supuestamente detuvieron al Júnior

La polémica por el video donde la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez “regaña” a su hijo ya tuvo eco en los protagonistas y han lanzado un claro mensaje a su público aclarar lo que realmente sucedió, todo esto mediante otro material que fue recuperado por la cuenta de Instagram de Chicapicosa2.

Como se recordará hace unos días salió a la luz pública un video en la misma cuenta de Instagram donde el ídolo del boxeo mexicano, Julio César Chávez, le gritó varias groserías a su hijo del mismo nombre, durante lo que parece ser una reunión familiar.

Este video generó muchos comentarios, ya que el Junior no es bien visto por la afición mexicana por una serie de opiniones que ha publicado donde genera molestia e indignación entre la población mexicana y que de alguna forma no tiene nada que ver con su carrera ni con la de su padre, el famoso Julio César Chávez.

VEA EL VIDEO AQUÍ

La información sobre estos video se puede ver en la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 y allí se puede ver el supuesto regaño de Julio César Chávez al Júnior, así como la posterior aclaración de ese suceso.

Para recordar un poco sobre cómo sucedieron los hechos entre Julio César Chávez y su hijo Julio César Chávez Júnior, aquí les dejamos un resumen.

En el video el padre le dice a su hijo: “Por mis huevos hijo de tu puta madre, por pinche grosero que res hijo de tu puta madre, grabando todo pinche loco cabrón, ve los ojos que tienes pinche loco cabrón”.

Todo está grabado en un video que fue subido a redes sociales y que ha causado diversas reacciones entre el público mexicano y que no ven bien la reacción del hijo.

Ante todo esto, luego de unos días tanto Julio César Chávez padre como hijo, subieron un video juntos en donde explican que no fue un regaño sino que así es él (padre) cuando le habla (hijo).

De manera textual se puede escuchar cuando ambos dicen: “Este cabrón yo lo regaño cuando…”, entonces interrumpe el Júnior diciendo: “Así es él, así es él… no sean mamones”, dijeron ambos Julio César Chávez.

Entre ambas publicaciones de Julios César Chávez han pasado las 20 mil reproducciones y han obtenido un total de más de 70 comentarios en la cuenta de @chicapicosa.

Las publicaciones donde aparecen los Julio César Chávez no dejan de causar polémica, ya que hace unos días el Júnior opinó de que “si yo fuera López Obrador dijera: ‘todos los pobres que no tienen para comer, tienen derecho a los billetes falsos, ya que alguien hagan billetes falsos y ya tienen para comer, no tiene nade de malo no, nomás que tuviera una cantidad para que haya menos hambre, al final de cuentas las hacen las máquinas los billetes, según yo he visto pues”.

Pero el video que causó una reacción de Julio César Chavez apenas se puede escuchar las palabras el ex boxeador mexicano y su hijo apenas dice: “Así es él”.

VEA EL VIDEO AQUÍ