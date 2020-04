El actor argentino logra que Clarissa Molina cuente algo inesperado

Julián Gil exhibe secreto de la guapa conductora dominicana: tiene novio

Esta confesión se dio en una nueva transmisión de El Break de las 7

En una nueva transmisión de El Break de las 7, el actor argentino Julián Gil, a pesar de que era el invitado del programa, exhibió un secreto de la conductora dominicana Clarissa Molina: tiene novio.

Este programa, que se define como “el show de los que se quedan en casa”, está disponible en la página de Facebook de Univisión Famosos, y además de Julián Gil, tuvo como invitada a Kiara Liz Ortega, reina del Miss Universe Puerto Rico 2018.

El Break de las 7 con Clarissa Molina, Julián Gil y Kiara Liz Clarissa Molina entrevista a JULIAN GIL y a Kiara Liz en #ElBreakDeLas7, el show de los que se quedan en casa. Envía tus comentarios y preguntas. Posted by Univision Famosos on Monday, April 6, 2020

Luego de dar la bienvenida al show, Clarissa Molina comenzó a leer algunas preguntas de sus seguidores mientras hacía su aparición Julián Gil, quien lo hizo a los pocos minutos que comenzara el programa.

El actor argentino contó que en esta cuarentena se la ha pasado enclaustrado en su casa, aparte que ha aprovechado este tiempo para valorar algunas cosas, sin contar que extraña a su gente y a su familia.

Por si fuera poco, la boda de su hija Nicolle, la cual él estaba planeando, se tuvo que posponer por varias razones, entre ellas, por la crisis del coronavirus: “Tuvimos que cancelarla por razones obvias, pero Dios sabe por qué hace las cosas, la vamos a hacer y la vamos a festejar en grande y decidimos hacerla en agosto“.

También, Julián Gil compartió que tuvo que cancelar varios proyectos de trabajo, aunque “el encierro” le ha servido para crear. Más adelante, el actor argentino mostró algunas áreas de su casa y le adelantó a Clarissa Molina que le tenía preparadas algunas preguntas, pero la conductora dominicana se le adelantó y le hizo preguntas que hizo el público.

Cuando estaba respondiendo, Julián Gil aprovechó la oportunidad para decirle a Clarissa Molina: “¿Y has tenido novios calvos? Habla claro”, a lo que la conductora dominicana dijo: “No, pero tengo que admitir que me encanta hacerle así en el pelo (rascarle), pero no, no he tenido novio calvo”.

“No he salido ni siquiera a cenar ni nada, no me ha tocado ni he tenido esa conexión”, aseguró Clarissa, siendo interrumpida por Julián para preguntar: “¿Pero si te invita un calvo?”, recibiendo como respuesta: “Pues si hay conexión y química, si”.

“Si voy a salir con un hombre es porque ya he hablado con él varias veces”, comentó Clarissa, ocasión que no dejó escapar Julián para decir: “La gente me está diciendo que cómo es posible que Clarissa siendo tan bonita, guapa y famosa siga soltera, tienes que abrirte a las relaciones”.

“Tengo que admitir que si hablo con alguien, desde el año pasado”, aseveró Clarissa, y cuándo Julián le preguntó que qué necesita para que esa persona sea su novio, la conductora dominicana dijo: “Que pase todo esto del coronavirus para poder salir”, aunque no quiso decir exactamente quien es, sólo se limitó a decir “que puede ser del medio, pero no está en cámara”.

“¡Clarissa tiene novio, Clarissa tiene novio”, dijo a manera de festejo Julián Gil ante la negativay risas de la conductora dominicana.

