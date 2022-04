“La detención se deriva de un proceso judicial iniciado en su contra en 2018, y del cual tanto la directiva del Club Deportivo Cruz Azul, como quienes encabezamos los Consejos de Administración y Vigilancia de Cooperativa La Cruz Azul no teníamos conocimiento”. Producto de su detención, La Máquina prefirió cortar su estancia en el club.

El auxiliar suplía a Reynoso en los juegos donde no estaba presente, sobre todo por alguna expulsión. Además, Joaquín Velázquez estuvo en el banquillo del equipo en la semifinal de ida ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Jugador futbol Joaquín Velázquez: ‘LLUEVE SOBRE MOJADO’

El técnico Juan Reynoso no supo darle alternativas a Cruz Azul para ser más peligroso al ataque, además de no aprovechar la superioridad numérica que tuvo su equipo desde el 63′, tras la expulsión de Arturo Ortiz.

El peruano realizó sus primeros cambios hasta el 60′, cuando Iván Morales ya no corría y apenas tocaba el balón.

En su lugar ingresó Santiago Giménez y pronto pesó, no sólo porque fue a quien Arturo Ortiz bajó en el límite del área, siendo expulsado, sino que comenzó a ganar pelotas que el chileno ya no ganaba.

El otro movimiento fue la salida de Rafael Baca, perdido durante parte del encuentro, pero Christian Tabó tampoco aportó mucho.