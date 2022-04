Crónica: En la cárcel están violando a prisioneras hispanas

“Me han dejado marcada de por vida”, declaró Norma al AJC. La mujer confesó sin tapujos y sin siquiera pedir el anonimato de que fue violada en Pulaski. “Desde entonces tengo pesadillas, me da hasta miedo salir a plena luz del día y si estoy dando la cara, es porque no quiero que nadie más vaya a pasar por mi mala experiencia. Que no vaya a haber una siguiente”.

A Carla no le fue nada mejor. Las otras reclusas le metieron un cepillo de dientes en su ano porque también se negó a pagarles a cambio de que no le hicieran ningún daño. A ella ya la habían amenazado con hacerle todo eso y ella les advirtió a los guardias que se sentía en peligro, pero alega que simplemente fue ignorada.

En adelante les exigían dinero

Después de ese suceso, las atacantes comenzaron a presionar a Carla y a Norma para que les pagaran para que eso no se repitiera, pero como ambas son de bajos recursos no pudieron aceptar el trato. De hecho, en una ocasión le prestaron a Norma un teléfono para que llamara a su hijo diciéndole que enviara dinero por la aplicación Cash App.

Pero lo que ella hizo fue contarle en español la pesadilla que estaba viviendo y al parecer las otras presas le entendieron y eso fue el detonante del segundo ataque. “Recuerdo bien que mientras me penetraban, me decían que eso era lo que yo me merecía por ser una pu…”, narró Norma. “Nunca olvidaré eso, hasta me despierto en las madrugadas oyendo sus horribles voces”.