Juez bloquea orden de Trump que prohibía a nuevos residentes legales entrar a Estados Unidos

Un grupo de 181 ciudadanos y residentes permanentes demandaron para que se les permitiera a sus familiares el ingreso al país, ya que les causaba un “sufrimiento extremo”

El juez federal Edward M. Chen les concedió la moción a los demandantes. La nueva instrucción judicial entró en vigencia el viernes pasado

En abril pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden con la que prohibía la entrada al país de inmigrantes que venían con nuevas tarjetas de residencia legal permanente (LPR). En un principio, la medida se originó a causa del coronavirus, pero rápidamente el gobierno la extendió hasta principios de 2021. Ahora un juez federal emite un fallo en contra.

Un grupo de 181 ciudadanos y residentes permanentes esperaban que sus familias pudieran venir para reunirse con ellos en Estados Unidos; pero la orden de Trump se convirtió en un obstáculo que les dejó apartados por muchos meses, reportó Univisión.

Así es que presentaron una demanda con la que explican que a pesar de que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) les ha aprobado la solicitud de visa de inmigrantes a sus familiares directos, la prohibición de ingreso les ha dejado por fuera causándoles un “sufrimiento extremo”.

El viernes, el juez federal Edward M. Chen, de la Corte del Distrito Norte de California, les concedió la moción a los demandantes y dictó que se les debía permitir la entrada al país a los familiares de estos residentes con ‘green card’ aprobada para que puedan reunirse con sus seres queridos. La nueva instrucción judicial entró en vigencia de inmediato, el mismo viernes.

“Los demandados (el gobierno) realizarán esfuerzos de buena fe para llevar a cabo el procesamiento de las visas de los demandantes, siempre que, sin embargo, esta orden no impida que ningún personal de embajada, funcionario consular o centro de procesamiento administrativo dé prioridad al procesamiento, adjudicación o emisión de visas en base a restricciones de recursos, limitaciones debido a la pandemia de COVID-19 o condiciones del país, siempre y cuando dichas decisiones no estén informadas o no se vean afectadas por la orden presidencial”, dice el documento.

Es importante recordar que, a causa de la pandemia, desde abril los consulados no están otorgando entrevistas ni visas. También el cierre de fronteras ha sido más estricto.

Aunque este fallo solo beneficia a 181 demandantes, se convierte en un precedente que podría en un futuro ayudar a otros en una situación similar.