Así recordó Juan Rivera a su hermana Jenni Rivera

Revelo videos inéditos de la familia

Se cumplen 9 años de la tragedia que le arrebató la vida a la Diva de la Banda El pasado 9 de diciembre se cumplieron 9 años del trágico accidente que le arrebató la vida a la intérprete Jenni Rivera, y como parte de su aniversario luctuoso, el hermano menor de la cantante, Juan Rivera, compartió una serie de videos inéditos del lugar donde falleció su hermana. “No ha sido nada fácil, ha sido muy DIFÍCIL estos 9 años. Y recordar así cuando la familia fuimos a Iturbide, lugar donde estaba mi hermana @jennirivera me ha hecho recordar sentimientos que aún guardo. Les comparto este material inédito que espero disfruten hoy… recordando a Jenni Rivera”, compartió Juan en Instagram. Así recordó Juan Rivera a su hermana Jenni Rivera El video comienza con un clip de Rosie Rivera, hermana de Jenni, quien aun con su embarazo se ve como camina cuesta arriba hacia el lugar donde cayo el avión en el que viajaba la interprete de “Inolvidable”. “7 meses de embarazo eh, y ahí va, porque quiere ir al lugar donde Jenni tuvo su accidente”, narra Juan. “Veo de nuevo el video y me parte el alma ver cómo hemos sufrido todo este proceso. El dolor de mi madre y el de mi hermanita @rosierivera me destroza. Sobre todo me siento con el deber y la obligación de seguir cuidando siempre de ellas”, escribió en otra de las publicaciones.

Videos inéditos del lugar donde murió Jenni Rivera El cantante compartió en sus historias de Instagram un link de su canal de YouTube, en donde se puede ver el video completo del viaje que realizó la familia hasta Monterrey, para posteriormente llegar hasta el rancho Tejocote Ejido La Colorada Iturbide. “Estamos viajando para Monterrey… para visitar la tierra sagrada. Es como un lugar santo”, mencionan Jacqie y Rosie Rivera, hija y hermana de la fallecida cantante, respectivamente haciendo alusión al lugar donde se encuentra la cruz dedicada a Jenni.

La familia viajo hasta Iturbide Después de abandonar el avión, se muestra como la familia Rivera llega hasta Iturbide, donde amablemente fueron recibidos por una mujer de la comunidad que se prestó para guiarlos hasta llegar a su destino. Sorpresivamente, la camioneta en la que se trasportaban los Rivera, sufre algunas fallas que los obliga a caminar. “Parece que la troca se calentó, es que esta duro subir para acá”, mencionó Juan, mientras que la mujer que los guiaba les explicó que aun quedaba un buen tramo por recorrer y que tardarían más de un hora en llegar a pie hasta el lugar.

¿No fue un accidente? Los seguidores de la Diva de la Banda, expresaron su sorpresa al escuchar una fuerte revelación de la mujer que conducía a la familia hasta el lugar del accidente, pues explicó que unos granjeros pudieron ver como otro avión se aproximaba para disparar en el que viajaba la cantante. “Atrás del avión venía otro, entonces estas personas vieron que le disparaban… era una avioneta pero más chica y ellos vieron como le lanzaron algo, se escuchó… más o menos como a esa hora, como a las 3:50, es que ellos son muy madrugadores. Yo se lo platico porque usted es su hermano”, confesó la mujer.

Los fans expresaron su sentir en comentarios “No fue un accidente, que triste saber eso”, “¿Qué? ¿Entonces no fue un accidente?”, “Cómo que le disparaban?”, “¡Omg nunca había escuchado que le disparaban al avión!”, “Contexto: si le quitaron la vida”, “Espera, ¿entonces dijeron que otro avión estaba disparando contra su avión?”, escribieron los fanáticos asombrados. Otros más, simplemente se lamentaron al recordar: “Se nos fue demasiado pronto”, “9 años y todavía duele”, “Jenni nunca será olvidada”, “Dios mío parece que fue ayer yo no podría todavía siento un dolor” “Esto aún me parece mentira”, “Ay no que fuerte esto, Dios mío”, comentaron.

Entre lagrimas recuerdan a Jenni Luego de un largo recorrido, la familia Rivera logró llegar hasta el lugar de los hechos, y los llantos por parte de la madre de la intérprete, así como los de su hermana Rosie, no se hicieron esperar. Con la mirada hacia el cielo, se lamentaban entre lágrimas. “Le doy gracias a Dios que pude llegar hasta aquí. Yo sé que el señor la levanto antes de caer del avión”, expresó Rosa, madre de Jenni. “Es el esfuerzo de una madre. ¿Cuánto le costo subir y bajar hasta acá? pero llego, por el deseo de estar aquí”, agregó Juan.

"Dios la tiene en su presencia" Una vez que se secaron las lagrimas, la familia comenzó a decorar con mariposas y mensajes escritos en rocas la cruz de Jenni, mientras la recordaban de forma alegre. "Te amo hija, siempre", "Mi hermanita, mi amiga, guárdame un lugar, pronto estaré allí" se lee en los mensajes escritos por la familia. "Dios la tiene en sus manos, Dios la tiene en su presencia, y se que han sucedido tantas cosas después del accidente y de la ceremonia, pero con toda confianza yo les puedo decir que Jenni esta en la presencia del señor y allá no hay dolor, allá no hay tristeza, enojo ni preocupación…. ella esta feliz", expresó Pedro, hermano mayor de la interprete. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JUAN RIVERA EN EL LUGAR DE LA MUERTE DE JENNI.

Atacaron a la familia Rivera por lucrar con la imagen de la Diva de la Banda A pesar de tratarse de un momento sensible para la familia de Jenni, los ataques por parte de los fans tampoco tardaron en llegar, pues aseguran que lo único que tratan es seguir lucrando con la imagen de la Diva en lugar de dejarla descansar en paz. "Wow, que caga.*, como hermano sigues lucrando con su imagen!", "Vayan al link porque allá es donde monetizo aquí solo es para invitarles", "Ya ni me acordaba ya pasó, ay esa familia Rivera", "Deberían guardar esos videos para ustedes, solo tratan de lucrar con la imagen de Jenni", escribieron.

La familia envuelta en otra polémica Cabe mencionar, que recientemente los Rivera estuvieron frente al ojo público gracias a otra polémica, en la que los hijos de la cantante señalaron a sus tíos Juan y Rosie Rivera por un supuesto manejo indebido de la empresa Jenni Rivera Enterpise. En medio del noveno aniversario luctuoso de la Diva, Juan Rivera declaró en entrevista para el programa matutino Hoy, que se sentía: "Avergonzado, molesto, un poco lastimado, dolido, enojado de todo lo que ha sucedido. Es una injusticia para mi hermana Jenni que trabajó tanto en la vida".

Juan Rivera abrió su corazón "Hay demasiadas heridas, personas egoístas lo dañaron y no hablo de mis sobrinos, hablo de todos. No voy a ser injusto con ellos y decir que ellos están mal. Espero que ellos no sean injustos conmigo y con Rosie y decir que nosotros estamos mal. Aquí estamos mal todos", añadió en la entrevista. Por otro lado, durante otra de sus recientes entrevistas, esta vez para el programa de Ventaneando, el cantante destacó que la auditoria a la que se sometieron se resolvió a favor de él y su hermana Rosie, lo que comprobó que no había existido ningún fraude.