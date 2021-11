“Yo creo que mi papá se ha puesto al margen. Mi papá no ha escogido un lado, pero aún él sale afectado, eso me da mucha tristeza de que construyen una familia, de que toda su vida trabajan por esa familia y que mi papá y mi mamá en sus setentas no ven a todos sus hijos y sus nietos, se me hace lo más horrible y yo no quiero vivir eso”.

“Nadie es más culpable que otro, todos hemos cometido errores, cristianos o no cristianos, esto no es de que ‘tú tienes más responsabilidad’, todos la tenemos, todos en esta familia, la mayoría, todos han fallado”, comentó Rosie Rivera en otra parte de este video.

Sin poder ocultar su tristeza, la empresaria reveló que, de nueva cuenta, en este Día de Acción de Gracias no estarán todos los Rivera juntos, aunque eso no fue impedimento para que recordara una celebración en especial en la que todos se la pasaron de lo mejor.

Rosie Rivera asegura que si un miembro de la familia estaba peleado con otro no se peleaban con toda la familia, lo que parece que pasa hoy en día: “Es lo más triste, cuando hay un pleito entre dos hermanos o alguien en la familia y todos los demás pagan. Yo no creo en eso”.

A continuación, Rosie Rivera se preguntó la razón por la que, por culpa de uno de estos pleitos, toda la familia tiene que verse afectada: “Más que frustrada, estoy adolorida, estoy triste de que la familia ha llegado a esto, de que no podamos juntarnos, pero esto no es desde que falleció Jenni. Antes de que falleciera, ya era así”.

“Si tienes un pleito con alguien, arréglate a solas o quédate enojada o lo que tengas qué hacer, obviamente mi consejo es: reconcíliate, haz lo que tú puedas para tener paz con todos, y si ellos no quieren, pues no quieren, pero ya puedes llegar a la fiesta sabiendo que tú hiciste lo que pudiste”. ¿Para quién será esta indirecta?

“Ahora todos estamos peleados”

A punto de las lágrimas, la hermana de Jenni Rivera confesó que actualmente no solamente sus papás y hermanos están peleados, sino que todos los miembros de la familia y eso es muy triste: “Yo no quiero decir que estoy peleada, obviamente herida, a veces molesta, pero yo me controlo, por mi mamá, por mi papá”.

La empresaria comentó que sus padres no tienen por qué sentirse culpables de que, en este caso ella, no esté de acuerdo con alguien más de la familia: “Yo me lo trago, me callo, me hago como si nada y eso no es ser hipócrita, porque yo les puedo decir en privado que no me gustó lo que hicieron. Yo hago las paces en ese momento y dejo todo a un lado por amor a los demás”.