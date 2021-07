El empresario menciona que Lupillo Rivera lo sigue insultando en privado y menciona como una vez le dijo lo amaba pero que también le comentó: “hace una o dos semanas me dijo: ‘sigues siendo el mismo pend… que me la pel… hoy, como me la pel… de niño’. Y les soy sincero y honesto yo le respondí: ‘pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Juan Rivera responde Lupillo: Juan Rivera le pide perdón a Jenni Rivera Anteriormente el productor musical Juan Rivera, en lo que hubiera sido el cumpleaños número 52 de Jenni Rivera, le pide perdón a su hermana y le dedica un emotivo mensaje en sus redes sociales. En varias ocasiones, Juan Rivera ha compartido anécdotas que vivió junto a la Diva de la Banda, a quien fue muy unido en vida, motivo por el que a muchos ha sorprendido los dimes y diretes que ha tenido con los hijos de Jenni Rivera. “Ni siquiera estoy seguro de si se celebran los cumpleaños donde estás. Si lo son, no sé si tendría el valor de decir Feliz cumpleaños. No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la Tierra, entre familia, amigos y vida”.

“Lo siento” Conocido por su fuerte carácter y por decir las cosas de frente, Juan Rivera abrió su corazón en esta ocasión con motivo del cumpleaños de Jenni Rivera, quien falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 al salir de un concierto en Monterrey, Nuevo León. “De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya causado dolor (refiriéndose al conflicto que tiene con sus sobrinos), todo lo que puedo decir es que lo siento. Todo lo que sé es que es difícil, hermana. Aquí es cuando tu presencia se extraña más y es necesaria”.

Juan Rivera abre su corazón En este mismo mensaje, el cual provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, Juan Rivera le dijo a Jenni Rivera que ella lo conocía, sabía lo que sentía y cómo quería reaccionar: “Sabías cuándo quería volar y tenías las palabras perfectas para decir y consejos para dar”. “‘Algunas veces será, ahora no hermano, cálmate. Este no es el camino, deja pasar el tiempo. Otras veces (le decía Jenni a Juan) ¡¡¡Déjenlo tenerlo!!! Suficiente es suficiente. Defiéndete. Sé que he herido el tuyo, apesta decirlo, pero lo sé”, comentó el productor musical. Archivado como: Juan Rivera responde Lupillo.

“Prometí que iba a tratar de hacer el bien” De unas semanas a la fecha, el productor musical ha tenido más actividad que de costumbre en sus redes sociales, tal vez a raíz de que se hiciera público su pleito tanto con su hermano Lupillo Rivera como con sus sobrinos. Esta historia no parece tener fin, y seguirá la disputa entre familia. “Lo siento, Chay (como le decían cariñosamente a Jenni varios miembros de la familia Rivera). Prometí que iba a tratar de hacer el bien. Para ser mejor y crecer. He intentado con todo mi amor ser el hombre que siempre me dijiste que podía ser”. Archivado como: Juan Rivera responde Lupillo.

“Nadie dijo que sería fácil” “Aunque podría estar una vida lejos de convertirme en lo que me has pedido, sé que dirías: ‘Sigue tratando, nadie dijo que sería fácil’. Y todavía me miras y me dices: ‘Estoy orgullosa de ti, hermano’. Hermana, ¡gracias por tratar de hacerme un mejor hombre, por creer en mí!”. Cabe destacar que para acompañar este emotivo mensaje, subió una foto del recuerdo junto a La Diva de la Banda en la que ambos lucen más felices que nunca: “Por estar conmigo cuando caí, en estos tiempos es cuando se necesitan tus sabias palabras. Las palabras de un espíritu amoroso, pero luchador”. Archivado como: Juan Rivera responde Lupillo.