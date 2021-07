Hoy, Jenni Rivera, La Diva de la Banda, hubiera celebrado su cumpleaños número 52

Su hermano Juan Rivera le dedica un emotivo mensaje en redes sociales y le pide perdón

“Hoy te he fallado una vez más”, expresó En medio de problemas familiares que parecen no tener fin, el productor musical Juan Rivera, en lo que hubiera sido el cumpleaños número 52 de Jenni Rivera, le pide perdón a su hermana y le dedica un emotivo mensaje en sus redes sociales. En varias ocasiones, Juan Rivera ha compartido anécdotas que vivió junto a la Diva de la Banda, a quien fue muy unido en vida, motivo por el que a muchos ha sorprendido los dimes y diretes que ha tenido con los hijos de Jenni Rivera. Juan Rivera le pide perdón a Jenni Rivera “Ni siquiera estoy seguro de si se celebran los cumpleaños donde estás. Si lo son, no sé si tendría el valor de decir Feliz cumpleaños. No estoy seguro si la gente en el cielo mira hacia abajo para ver qué está pasando aquí. Ya se ha causado suficiente dolor y sufrimiento aquí, en la Tierra, entre familia, amigos y vida”. El productor musical, a quien muchos sorprendió cuando recientemente rompió en llanto en plena transmisión en vivo al recordar a su hermana, comentó en este mensaje que ahora que La Diva de la Banda está con Dios, ¿por qué querría seguir viendo cosas que le duelen y por qué tendría que cargar con el egoísmo de la familia?

“Lo siento” Conocido por su fuerte carácter y por decir las cosas de frente, Juan Rivera abrió su corazón en esta ocasión con motivo del cumpleaños de Jenni Rivera, quien falleció en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 al salir de un concierto en Monterrey, Nuevo León. “De cualquier manera, en caso de que mires hacia abajo y todo este lío te haya causado dolor (refiriéndose al conflicto que tiene con sus sobrinos), todo lo que puedo decir es que lo siento. Todo lo que sé es que es difícil, hermana. Aquí es cuando tu presencia se extraña más y es necesaria”.

Juan Rivera abre su corazón En este mismo mensaje, el cual provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, Juan Rivera le dijo a Jenni Rivera que ella lo conocía, sabía lo que sentía y cómo quería reaccionar: “Sabías cuándo quería volar y tenías las palabras perfectas para decir y consejos para dar”. “‘Algunas veces será, ahora no hermano, cálmate. Este no es el camino, deja pasar el tiempo. Otras veces (le decía Jenni a Juan) ¡¡¡Déjenlo tenerlo!!! Suficiente es suficiente. Defiéndete. Sé que he herido el tuyo, apesta decirlo, pero lo sé”, comentó el productor musical.

“Prometí que iba a tratar de hacer el bien”, le dice Juan Rivera a Jenni De unas semanas a la fecha, el productor musical ha tenido más actividad que de costumbre en sus redes sociales, tal vez a raíz de que se hiciera público su pleito tanto con su hermano Lupillo Rivera como con sus sobrinos. Esta historia no parece tener fin. “Lo siento, Chay (como le decían cariñosamente a Jenni varios miembros de la familia Rivera). Prometí que iba a tratar de hacer el bien. Para ser mejor y crecer. He intentado con todo mi amor ser el hombre que siempre me dijiste que podía ser”.

“Nadie dijo que sería fácil” “Aunque podría estar una vida lejos de convertirme en lo que me has pedido, sé que dirías: ‘Sigue tratando, nadie dijo que sería fácil’. Y todavía me miras y me dices: ‘Estoy orgullosa de ti, hermano’. Hermana, ¡gracias por tratar de hacerme un mejor hombre, por creer en mí!”. Cabe destacar que para acompañar este emotivo mensaje, Juan Rivera subió una foto del recuerdo junto a La Diva de la Banda en la que ambos lucen más felices que nunca: “Por estar conmigo cuando caí, en estos tiempos es cuando se necesitan tus sabias palabras. Las palabras de un espíritu amoroso, pero luchador”.

“Hoy te he fallado una vez más”: Juan Rivera Para concluir con este mensaje, el productor musical confesó que deseaba poderle dar alegría y felicidad a Jenni Rivera en su cumpleaños, pero no podía: “Hoy te he fallado una vez más. Todo lo que puedo decir es gracias y creánme, lo estoy intentando. Me sentiría como un hipócrita diciendo ‘Feliz cumpleaños’, así que solo diré: ‘Te amo hermana, te extraño, disfruta tu tiempo en el cielo, te lo has ganado. Estaremos bien aquí abajo'”. Una de las primeras personas en reaccionar a esta publicación del productor musical fue su mamá, la señora Rosa, quien también dedicó un emotivo video en sus redes sociales a La Diva de la Banda en lo que hubiera sido su cumpleaños número 52.

“Lo más importante es que la dejen descansar en paz” Una seguidora del productor musical no se tentó el corazón, y a pesar del emotivo mensaje que le dedicó Juan Rivera a su hermana Jenni, se expresó de la siguiente manera: “Lo más importante es que la dejen descansar en paz. No hay peor azote que su propia lengua. Para que una familia permanezca unida, hay que mantener la lengua quieta y alejar el egoísmo y la soberbia”. “Ya era necesario hablar Juan, porque todos te teníamos en mal concepto por los medios o por la misma familia, ahora no estás diciendo cosas feas, solo lo verdad. La neta yo no he sentido que estés ofendiendo a nadie, pienso que Jenny siempre estará orgullosa de ti. Sí, deséale feliz cumpleaños”, comentó otra persona.

Lo que no sabías de Jenni Rivera El tema Nieves de enero de Chalino Sánchez fue la canción que animó a Jenni Rivera para incursionar en la música. La cantante recordó en una entrevista televisiva el momento en el que se subió a cantar empujada por sus amigas al escenario de un bar y fue ahí donde se enamoró del aplauso. Su papá era dueño de una disquera en la que incluso Chalino Sánchez grababa y fue entonces que Jenni accedió a crear su primer disco. Desde entonces, comenzó una carrera que la convirtió en la intérprete de banda sinaloense más importante. Vendió más de 25 millones de discos en vida y 10 millones de discos más, después de su muerte.

Jenni Rivera no quería ser cantante La también productora contó que en un principio su padre fue quien la empujó en el mundo de la música, pues él era productor y veía en su hija una oportunidad para compartir su pasión. Un día que Jenni olvidó la letra de una canción en una presentación, su padre la regañó tanto que ella le prometió que no volvería a cantar y así fue por años. En 1984, a los 15 años, quedó embarazada de su novio, José Trinidad Marín Quintero, y entonces decidió dejar la casa de sus padres para vivir con su nuevo esposo, quien no sólo no la dejaba salir a estudiar, sino que también la llegó a golpear.