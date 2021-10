En el breve clip, el cual ya cuenta con más de 5 mil me gusta, el hermano de Jenni Rivera dijo lo siguiente: “Mujeres si ustedes no hacen esto para sus hombres hay problemas, tienen que usar estas cositas para sus hombres, sus hijas tienen que saber que ustedes hacen esto para sus hombres porque esto es bueno para la vida matrimonial, la sexual”.

Posteriormente a esto, se observa en el video, el cual ya cuenta con más de 5 mil me gusta, como Juan Rivera sostenía y mostraba a la cámara una sexy lencería color negro con encaje, mientras se la pasaba oliendo y enredándosela por todo su rostro, provocando que su esposa, de manera de broma, le dijera: “Estas cruzando la línea”.

Seguidores reaccionan; Juan Rivera exhibe en la intimidad a su esposa

Este video causó una gran sorpresa entre muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en dejar un comentario al respecto, una usuaria aseguró que siempre sorprendía a su esposo con ese tipo de detalles: “No está de más consentir al marido, después de años de matrimonio uno siempre tiene que evolucionar y divertirse juntos. A mí me encanta hacerlo cuando menos se lo espera. No solo en ocasiones especiales”.

Una seguidora mal intencionada, comentó lo siguiente, provocando la molestia de varios usuarios: “Fachosa y con ese trapo tu vieja jajajaja”, a lo que varios le respondieron: “Ay mi chula, que tiene de malo que esté fachosa con ese baby doll todas las mujeres somos hermosas y sobre todo diferentes”, fueron otro de los comentarios que salieron defensa de la esposa de Juan Rivera. VIDEO AQUÍ