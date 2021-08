Ingrid Martz reaparece en redes sociales luego de un triste momento en su vida

La actriz mexicana está de luto por el fallecimiento de su ‘primera hija’, Nicky

“No puedo imaginar mi vida sin ella”, expresó en sus historias de Instagram

Podría sonar exagerado para muchos, pero la muerte de una mascota, y más cuando ha pasado tantos años junto a ti, es algo muy doloroso, tal y como le ocurrió a Ingrid Martz, quien está de luto por el fallecimiento de su ‘primera hija’, llamada Nicky.

La actriz mexicana utilizó sus historias de Instagram para expresar su sentir y explicar la razón por la que había estado alejada de sus redes sociales: “Hace 8 días pasó una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y he estado llorando, sanando y tratando de entender y asimilar qué pasó”.

Ingrid Martz de luto por la muerte de Nicky

En otro mensaje, el cual retomó el portal People en español, Ingrid Martz comentó que hace 14 años conoció a uno de los grandes amores de su vida, con quien compartió momentos de tristeza y felicidad, así como viajes y alegrías, y sobre todo, el nacimiento de su hija, Martina Luque.

“El dolor que he tenido en estos días, muy pocas veces lo he sentido en mi vida, no podía ni hablar de esto, hoy hice un video que me costó lágrimas y tiempo poder hacerlo, es difícil en 2 minutos, poner 14 años”, expresó la actriz, recordada por sus participaciones en telenovelas como Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita.