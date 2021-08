Y a pesar de que muchos pueden llegar a pensar que sucedió algo dentro de la clínica, el doctor David Poletti informó que Daniela Rodríguez no se había hecho ningún procedimiento en el lugar, solamente había ido a una revisión y era todo: “Aquí nos dice muy claro la nota que la paciente no tomó ningún procedimiento, ni ningún medicamento, no se hizo más que la revisión clínica”.

Estas últimas palabras no fueron muy bien recibidas por los seguidores del portal de Univisión, ya que argumentaron que ningún médico debería de hablar de esa manera de una paciente: “No tiene ningún sentimiento ni ética ese disque doctor”, “qué clase de médico se expresa de esa manera, que por lástima, ¿qué es eso?”, “qué falta de respeto tiene ese médico”, “qué clase de doctor es ese, ser médico no es un negocio, es una profesión”. VIDEO AQUÍ

Acompañan en su dolor a Rafael Araneda

No pasó mucho tiempo para que seguidores del presentador del programa Enamorándonos expresaran sus condolencias tras la muerte de Daniela Rodríguez: “Esa pareja era la referencia perfecta de que el amor lo supera todo! Y hasta el final mostraron que es así. Me duele el alma. Fuerza a sus familiares”.

“Qué tristeza más grande, me he quedado en shock, hasta escalofrío me ha dado, una tristeza profunda como que si ella haya sido familia mía, qué pena tan grande, Señor, que Dios la tenga en su santo seno y que Dios me la bendiga”, comentó otra usuaria. Archivado como: Doctor que atendió a Daniela Rodríguez cuenta cómo fueron sus últimos minutos de vida