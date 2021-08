Raúl de Molina responde ante rumores de embarazo de su hija Mía

Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba el conductor de El Gordo y La Flaca

El periodista argentino Javier Ceriani se le va con todo y no se le queda callado ¿Qué está pasando? Cansado de los rumores de embarazo de su hija Mía de Molina, el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, responde en su programa, pero las cosas no resultaron como esperaba y el periodista argentino Javier Ceriani se le va con todo y no se queda callado. En primer lugar, a través de las redes sociales del show vespertino de Univisión, se puede ver un video, el cual hasta el momento tiene más de 400 mil reproducciones, donde Molina quiso hablar de “varias cosas personales” que tienen qué ver con su familia. Le preguntan a Raúl de Molina tanto por su hija como por su esposa En primer lugar, el conductor de El Gordo y La Flaca comenzó a hablar de su esposa, Millie, de quien se dijo que estuvo hospitalizada por coronavirus: “Llego yo del trabajo (a su casa) y mi esposa estaba en otro lugar haciendo otro trabajo, me llama y me dice que no se siente bien, que tiene el cuerpo cortado”. Al llegar a la casa, Raúl le tomó la temperatura y notó que la tenía muy alta, por lo que decidió llamar al médico que la atiende, quien le recomendó que la llevara de inmediato al hospital: “La llevo a emergencias, la atienden y le hacen la prueba a Millie, me hacen la prueba a mí, esperamos como dos horas, ella sale positiva y yo salgo negativo”.

Ahí no terminan los problemas para Raúl de Molina A continuación, Raúl de Molina comentó que no se explica la razón por la que su esposa salió positiva a coronavirus y él no, ya que la había besado en la boca y habían dormido juntos una noche antes, en sí, la rutina normal de todos los días de la pareja. “En el hospital, me dijeron que me tenía que ir de ahí. Me voy, fui a buscar comida, obviamente y todo eso, sopa de pollo, todo ese tipo de cosas, para llevarla para la casa. A mi esposa le pusieron un suero que le ponen a las personas que les da coronavirus y están vacunadas”.

Esposa del conductor de El Gordo y La Flaca ya estaba vacunada El reconocido presentador de televisión aseguró que su esposa ya tenía las dos vacunas contra el coronavirus desde febrero pasado, y después de haberle puesto el suero, le dijeron que podía llevársela a la casa. La recogió después de la una de la mañana. “Llega a la casa, se queda en el cuarto nuestro y yo no puedo dormir en el cuarto, entonces ese día dormí en la sala, aunque tenemos más cuartos, pero mi hija estaba aquí, de Washington, y otro cuarto lo tengo de ‘movie room’. Mi esposa se quedó en nuestra habitación por cuatro o cinco días sin salir y yo no entraba”.

Poco a poco, esposa de Raúl se fue recuperando A pesar de que en dos días presentó fiebre, la esposa de Raúl de Molina poco a poco se fue recuperando: “Al octavo o noveno día se hizo la prueba y le dio negativo, se hizo dos pruebas más y le dieron negativo, no tuvo más ningún problema”. Ya casi para finalizar con este tema, el presentador de televisión reconoce que tuvo miedo por la salud de su mujer, pero gracias a que estaba vacunada, no pasó a mayores, además de haber reaccionado a tiempo y acudir al hospital. Aún habría más…

¿Está embarazada Mía de Molina? Con algo de molestia, Raúl de Molina no quiso dejar pasar esta oportunidad para referirse al supuesto embarazo de su hija, Mía de Molina: “Salen unas fotos de mi hija y todo mundo me está preguntando si mi hija está embarazada”, expresó. No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista: “Raúl, no le dé explicaciones a nadie de tu hija, ella es bella tal como es”, “A nadie le importa si Mía está embarazada o no, eso es problema de los padres”, “A la hija le pusieron su otra inyección”, “¿Viven del chisme pero no quieren ser el chisme?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Javier Ceriani le responde a Raúl de Molina “Yo sé que la gente de Univisión nos ve, nos ven los productores, nos ven los ejecutivos, y sin mala leche, honestamente se los voy a decir, hay qué darle un ‘parate’ al Gordo de Molina, hay qué decirle basta al señor de la impunidad, de los privilegios”, expresó Javier Ceriani. Con más de 12 mil reproducciones a la fecha, este video está disponible en las redes sociales del periodista argentino y provocó reacciones de todo tipo: “El Gordo (Raúl de Molina) se cree impune porque la editorial que dio ayer es vergonzosa”.

“Estás poniendo publicidad que no pagaste” Eso no sería todo lo que diría Javier Ceriani luego de que Raúl de Molina respondiera a los rumores de embarazo de su hija, Mía de Molina, y de que compartiera lo que pasó exactamente con su esposa, Míllie, quien dio positivo a coronavirus. “El Gordo ayer dando publicidad de todos sus médicos, sus clínicas, de todos sus restaurantes que a nadie le interesan, que se llama ‘chivo’ eso, estás poniendo publicidad que no pagaste de todos los lugares a los que siempre vas a comer y a viajar”.

Se le va con todo también a la revista Hola Visiblemente molesto, el periodista argentino Javier Ceriani criticó también a la revista Hola por haber incluido en una de sus portadas a Raúl de Molina, acompañado de su esposa e hija, y por haberlo considerado como toda una celebridad. “El Gordo explica por qué la hija está así, que no está embarazada. No pasa nada, si engordó no pasa nada, todos fuimos gordos, todos somos gordos, la gordura no es mala, es bienvenida, salvo, sí, claro, en muchos casos es una enfermedad y trae consecuencias graves”.

“Sufrí muchísimo con mi madre obesa” Ahora, el conductor del programa Chisme No Like confesó que sufrió mucho con su madre obesa: “Todos los días de mi vida pensé que mi mamá se iba a morir, la veía comer, la veía tomar compulsivamente y realmente da miedo y muchos hijos vivimos sufriendo eso”. Javier Ceriani recordó que Raúl de Molina dijo que su hija había engordado porque conoce a todos los chefs de Nueva York y va a los mejores restaurantes: “Pésima explicación. Si la chica tiene ese problema, tiene ese problema y no pasa nada”.