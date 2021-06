Juan Rivera comparte exclusiva con sus seguidores

El productor musical asegura que se transmitirá un episodio dedicado a su familia en La Rosa de Guadalupe

“Va a ser un desm… se van a cag… tres o cuatro cab…”, dijo en una transmisión en vivo “Herencias”. Si faltaba algo más luego de los dimes y diretes que se han suscitado entre algunos integrantes de la familia Rivera, ahora el productor musical Juan Rivera asegura que se transmitirá un episodio dedicado a su familia en La Rosa de Guadalupe. Fue en una transmisión en vivo, en la cual abordó varios temas y de la que algunos fragmentos están disponibles en la cuenta de Instagram de Chamonic, que el hermano de Jenni Rivera compartió esta inesperada exclusiva con sus seguidores. “Va a ser un desm…”: Juan Rivera “Ahí les va: van a sacar un capítulo en La Rosa de Guadalupe que se llama ‘Herencias’, es un capítulo de la familia Rivera. Va a ser un desmad… se van a cag… tres o cuatro cab… ya ven cómo se pone el ped… las cosas como son”, compartió con el buen humor que lo caracteriza el productor musical. De inmediato, algunos usuarios expresaron sus puntos de vista, aunque antes, en esta cuenta se mencionó que más vale que no sea una burla para la Virgen de Guadalupe, porque es sabido por muchos que los integrantes de la familia Rivera son cristianos (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Rosie Rivera va a salir como Magdalena llorando” Internautas echaron rienda suelta a su imaginación luego de que Juan Rivera asegurara que se transmitirá un episodio dedicado a su familia en La Rosa de Guadalupe: “Ya me imagino santa Rosie Rivera va a salir como Magdalena llorando y esté haciendo de buena”. “Son protestantes. Los católicos también somos cristianos”, “Vaya!!! Mejor que se llame ‘herencias’ y ardido”, “Este tipo es de lo último. Si tienen la conciencia limpia, ¿por qué está tan picado? Pobre hombre”, “¿Y todo el drama que traen será para hacer publicidad?”.

Le dicen a Juan Rivera que esa herencia no le pertenece Si algo se les ha criticado tanto a Rosie como a Juan Rivera es el hecho de que pareciera que han dispuesto de la herencia que les dejó Jenni Rivera a sus hijos: “Pero yo pregunto, si es de herencias, ¿por qué van a salir ellos? No les pertenece a ellos. Pena les debería de dar andar peleando dinero que no es de ellos”. “Esa familia ya harta con tanta cosa y todo por una herencia que ni de ellos era”, “No puedo creer hasta donde han llegado por dinero, ahora entiendo porque los hijos quieren cuentas claras”, “Tan hambreados están por el dinero que usan a la Virgen”, se puede leer en más comentarios.

Son unos “ridículos”, les dicen a los Rivera Tras las palabras de Juan Rivera, sobre el hecho de que se transmitirá un capítulo dedicado a su familia en La Rosa de Guadalupe, las reacciones seguían haciéndose presentes: “Por eso tanto show que andan haciendo, desde la más vieja hasta el mas chiquillo. Ridículos”. “Ni creen en la Virgen de Guadalupe, pero por dinero sí. Qué vergüenza de familia, todo es un circo”, “¿Es en serio? Ya no saben qué hacer”, “Pero los cristianos no creen en las imágenes”, “Para eso no son cristianos, ¿verdad?”, expresaron más usuarios (Archivado como: Juan Rivera asegura que se transmitirá un episodio dedicado a su familia en La Rosa de Guadalupe).

Juan Rivera se lanza contra Belinda El productor Juan Rivera habló de la “tóxica” relación que tuvo su hermano Lupillo con Belinda, que provocaron rencillas en la familia y en su proyección musical. En entrevista para un canal de espectáculos, Juan explotó y recordó cuando dijo que tan solo en Culiacán, Sinaloa, había más de cien mujeres mejores que la ex de su hermano. “Estaba el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje. Yo no sé qué tiene Belinda que apend…”, fueron las mordaces declaraciones del hermano de Lupillo Rivera a Vipromu Films.

“A lo mejor cocina chido”, dice Juan Rivera de Belinda “Yo dije en una entrevista, que me criticaron, si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores (que Belinda). Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido”, abundó en entrevista. El productor declaró que los memes, burlas y tendencias que han salido de Lupillo por su relación con Belinda, como lo son el tatuaje que se borró o la nueva relación de la cantante con Nodal, le han afectado al “Toro del corrido” en su carrera profesional.

“A mi carnal le ganó la desesperación” “Qué situación tan difícil para mi hermano, la neta”, dijo el productor musical Juan Rivera al programa De Primera Mano: “Yo no entendí y aquí fue donde empezó el ped… con mi carnal (Lupillo Rivera), yo pongo mi persona por frente”. (A) Mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘Ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘Nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente'”, concluyó el hermano de Jenni Rivera (Con información de Agencia El Universal).

Juan Rivera asegura que su sobrina Jacqie será la nueva albacea Tras varios días de especulaciones, pleitos e indirectas entre los miembros de la Familia Rivera, el productor musical Juan Rivera confirmó en entrevista para el programa Chisme No Like que Jacqie Rivera, hija de La Diva de la Banda, será la nueva albacea de Jenni Rivera Enterprises, además de decir que se siente tranquilo del trabajo que ha hecho Rosie Rivera al frente de las empresas de La Diva de la Banda, ya que hizo crecer la fortuna de su hermana. Insistió en que no sabe nada sobre la auditoría, además de dejar en claro que nunca ha tocado el dinero de La Diva de la Banda y que él siempre se ha desempeñado como empleado de Rosie. ¿Qué pasará ahora que Jacqie Rivera será la nueva albacea?

Usuarios reaccionan a esta noticia No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a la noticia que confirmó Juan Rivera sobre que su sobrina Jacqie Rivera será la nueva albacea de Jenni Rivera Enterprises, incluso una de ellas recordó que esto fue algo que la psíquica Vieira Vidente había pronosticado. “Pues ojalá que la sepa conservar y reproducir como hasta ahora, porque mucha gente depende de ese dinero”, “Excelente, es hija de Jenni y está bien que sea ella, aunque hubiera sido mejor pusieran a alguien profesional con experiencia en ese ramo”, “Espero que no se le lancen arriba los hermanos también a ella, como lo que quieren es dinero…”.